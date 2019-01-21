Son Dakika Haberleri: Lavrov: Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor

Lavrov: Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor

47 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerle ilgili, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor.

Lavrov: Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerle ilgili, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:10 

Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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