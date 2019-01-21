Lavrov: Suriyeli mültecilerin dönüşü için daha fazla çabaya ihtiyaç duyuluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerle ilgili, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mültecilerle ilgili, "Mültecilerin geri dönüşüne elverişli koşullar yaratmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu giderek daha fazla anlaşılıyor." dedi.

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