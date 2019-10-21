Son Dakika Haberleri: Lavrov: Türk Akımı'nın ikinci hattı 2020'de hazır olacak
Son Dakika Ekonomi Lavrov: Türk Akımı'nın ikinci hattı 2020'de hazır olacak

Lavrov: Türk Akımı'nın ikinci hattı 2020'de hazır olacak

42 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom'unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

Lavrov: Türk Akımı'nın ikinci hattı 2020'de hazır olacak, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom'unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, "Bulgar meslektaşlarımızıo altyapı inşaatına başladıklarıı ve Türk Akımı'nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Avrupa, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
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