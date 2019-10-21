Lavrov: Türk Akımı'nın ikinci hattı 2020'de hazır olacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom'unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, GAzprom'unTürk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, "Bulgar meslektaşlarımızıo altyapı inşaatına başladıklarıı ve Türk Akımı'nın ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler" dedi.
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