Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var" - Son Dakika

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Muhabirin soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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DIşişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"