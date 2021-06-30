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Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"

30.06.2021 17:51

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı Muhabirin soru sorması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak...

Çavuşoğlu-Lavrov ortak basın toplantısı

Muhabirin soru sorması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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DIşişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"

Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var
Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var
Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var
Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var
Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var

Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var' - Son Dakika


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