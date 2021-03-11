Lavrov, Türkiye ve Katar ile Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadelede anlaştıklarını söyledi - Son Dakika

Lavrov, Türkiye ve Katar ile Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadelede anlaştıklarını söyledi

11.03.2021 14:25
Lavrov, Türkiye ve Katar ile Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadelede anlaştıklarını söyledi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştığını bildirdi.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Suriye meselesine ilişkin, Rusya, Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanlar düzeyinde ilk kez bir araya geldiklerine dikkati çekerek, toplantıda bu meselenin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi yollarla çözülmesini vurguladıklarını söyledi.

Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması konusunda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirterek, Suriyelilere insani yardım sağlanmasının önemine işaret etti.

Toplantıda ortak bildiri imzaladıklarını belirten Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye ile ilgili hedeflerinin bu bildiride yer aldığını söyledi.

Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, terörizmle ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştı." dedi.

Bildiride Suriye Anaysa Komitesinin önemini vurguladıklarını dile getiren Lavrov, komiteye destek veremeye hazır olduklarını kaydetti.

Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın, Suriyeli sığınmacıların ülkesine güvenli dönüşlerinin sağlanması için girişimde bulunacaklarını belirterek, "Suriye'de taraflar arasında güvenin güçlendirilmesine ilişkin inisiyatiflerin desteklenmesiyle ilgili olduğumuzu vurguladık." şeklinde konuştu.

İleride de görüşmeler yapacaklarını dile getiren Lavrov, "Ortak üçlü kontaklarımız, Astana Formatına yararlı bir ek olacak." ifadesini kullandı.

Lavrov, Katar'ın Suriye meselesinin çözümü konusunda katkıda bulunma isteğini, memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Türkiye, Suriye, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Türkiye ve Katar ile Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadelede anlaştıklarını söyledi - Son Dakika


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