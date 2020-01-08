Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu...

Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı"

Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı"

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