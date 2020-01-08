Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov: 'Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu... - Son Dakika

Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu...

6 saat önce

Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı"

Lavrov:

Lavrov: "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı"

Türkiye, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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