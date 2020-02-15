Lavrov: "Türkiye ve Rusya, İdlib'deki anlaşmaları uygulamak için temasta" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov: 'Türkiye ve Rusya, İdlib'deki anlaşmaları uygulamak için temasta' - Son Dakika

Lavrov: "Türkiye ve Rusya, İdlib'deki anlaşmaları uygulamak için temasta"

15 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye'nin temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye'nin temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Lavrov, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye'deki kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın birbiriyle her konuda anlaşmak zorunda olmadığını vurgulayan Lavrov, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ancak bu bizim her konuda anlaşacağımız anlamına gelmez. İki ülke ilişkilerinde her problemde tamamen anlaşma sağlanacak diye bir zorunluluk olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü için Türkiye ve İran ile çalıştıklarını anlatan Lavrov, Suriye'nin geleceğini Suriye halkının kendisinin tayin etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirten Lavrov, ateşkes konusu dahil Suriye'de Türkiye ile yaptıkları bütün anlaşmaların uygulanmasını ele aldıklarını ifade etti.

Lavrov, silahlı grupların İdlib dahil Suriye'nin değişik yerlerinde sivil halkı kullanmaya çalıştığına dikkati çekerek bu yüzden önlerinde çok zor bir ödev olduğunu hatırlattı.

Lavrov, "İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla Rusya ile Türkiye arasında uzmanlar, diplomatlar, askerler ve istihbaratçılar seviyesinde temaslar sürüyor. Sıradaki temas gelecek hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusundaki duruma ilişkin ABD ile sürekli temas halinde olduklarını da aktaran Lavrov, "İdlib probleminin yanı sıra en önemli zorluk egemenliğin açıkça ihlal edildiği, ayrılıkçılar üzerinden paralel bir yönetimin oluşturulduğu Fırat'ın doğusunda olanlardır. Bu konuda Fırat'ın doğusunda varlıklarını aktif olarak sürdüren Amerikalı meslektaşlarımızla düzenli olarak görüşüyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov: "Türkiye ve Rusya, İdlib'deki anlaşmaları uygulamak için temasta" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]