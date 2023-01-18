- Lavrov: "Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceği bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlarının Rusya'nın aracılığıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılındaki çalışmalarına dair bir basın toplantısı düzenledi. 2022 yılı faaliyetleri arasında Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımlarının Rusya'nın çabaları sayesinde başladığını söyleyen Bakan Lavrov, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanlarının Moskova'da bir araya geldiğini hatırlattı. Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazır. Bu konuda bizden yardım istediler. Rusya'nın yardımı ile Türkiye ve Suriye'nin Savunma Bakanları görüştü. Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi."Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz"Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/ YPG'nin varlığından duyduğu rahatsızlığı da anladıklarını vurgulayan Lavrov, "Ankara ve Şam ilişkilerinin normalleşmesi önündeki engellerden birisi İdlib. İdlib'de teröristlerin varlıklarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu içeren anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Kuzeydoğuda da hükümet ve Kürtler arasında temas başlatmak gerekiyor. Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD'nin Suriye'deki Kürtleri ülkenin kuzeyinde özerk bir devlet oluşturmak için, kendi direktiflerini yerine getirip gerilime yol açmak için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı."Üzerinde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz"Lavrov'a ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan İdlib protokolün uygulanmadığı yönünde Türkiye'nin gösterdiği tepkiye yönelik değerlendirmesi soruldu. Konuya ilişkin Lavrov, "Suriye'nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma dışında Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib protokolü imzaladı. Bu anlaşmaya göre teröristlerin istedikleri gibi hareket edememeleri için Türkiye ile iş birliği yapan muhalif grupları El Nusra'cılardan ve El Nusra'dan türeyen diğer grupları Türkiye'nin ayrıştırması gerekiyordu. Aynı zamanda Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep'e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık. Bunu yapmak henüz mümkün olmadı. Ancak üzerinde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. Bu anlaşmalar güncelliklerini hala koruyor" şeklinde konuştu." Karabağ'a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü misyonu gönderme niyetimiz halen geçerli "Azerbaycan ile Ermenistan arasında krizin sürdüğü Dağlık Karabağ konusuna da değinen Lavrov, Rus barış gücü birliklerinin görevlerini yerine getiremediğine dair eleştirilere karşı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü önerisini yineledi. Lavrov, "Azerbaycan-Ermenistan sınırına Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü misyonu gönderme niyetimiz halen geçerliliğini koruyor. Biz müttefiklerin ve KGAÖ misyonunun tamamen hazır olmasına rağmen Ermeni tarafı o bölgeye sivil gözlemci misyonunun uzun vadeli konuşlandırılması için AB'yle anlaşma yapılmasını tercih ediyor. Burası Azerbaycan sınırı ve bu misyonun Azerbaycan'ın rızası olmadan konuşlandırılması yapıcılıktan uzak olabilir. Sınırda güveni tesis etmek yerine ek rahatsızlıklar oluşturabilir" diye konuştu. Lavrov ayrıca, "Laçın Koridoru sorunu yakında çözülecek" dedi."ABD, Soğuk Savaş sonrası yaklaşık 300 kez başka ülkelerin topraklarını işgal etti"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yönelik eleştirilere ABD üzerinden yanıt veren Lavrov, "Sanırım ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yaklaşık 300 kez başka ülkelerin topraklarını işgal etti. Bu özellikle Orta Amerika'da ( Karayipler'de) sürekli oluyor. Amaç barış ve güvenliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktı. Örnek olarak daha sonra kurgu olduğu ortaya çıkan Saddam Hüseyin'e ait kitle imha silahlarına sahip olduğu iddia edildi" dedi. ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı özellikle Batılı ülkeleri seferber etmeye ihtiyaç duyduğunu ve tek kutuplu dünya oluşturma amacını sürdürmeye çalıştığını savunan Lavrov, "ABD'lilerin gücü, başta Rusya ve Çin'i dizginleme amacı güden kendi tahakküm politikasını sürdürmeye yetmiyor. Tam da bu nedenle şu anda yaptıkları şeye, yani Batı kampını kısmen değil, tümüyle seferber etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu durum çok kutuplu dünyanın oluşumuyla ilgili objektif tarihsel eğilime karşı koymaya yönelik güçlerinin tükenmek üzere olduğunu anladıklarının bir başka kanıtı" şeklinde konuştu."Çin ile ilişkilerimiz tarihin en iyi dönemini yaşıyor"Kendilerine yönelik saldırılara karşı Çin ile tarihin en iyi ilişkilerini yaşadıklarını da ekleyen Lavrov, "Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz tarihin en iyi dönemini yaşıyor. Liderlerimiz bunu sık sık dile getiriyor. Batı ise Çin ile ilişkilerimizi bozma amacını sürdürüyor" dedi."Zelenskiy'in öne sürdüğü şartlar üzerinde müzakere yürütmek söz konusu olamaz"Ukrayna'daki savaşa dair de açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere şartlarını kabul etmeyeceklerini ve Rus ordusunun askeri operasyonlarına amacına ulaşana kadar devam edeceğini belirtti. Lavrov, "Zelenskiy'in öne sürdüğü şartlar üzerinde müzakere yürütmek söz konusu olamaz. Eylül 2021'de Zelenskiy bir röportajında ülkenin doğusunda insanların değil, insan dışı yaratıkların yaşadığını, eğer Ukrayna vatandaşları içinde birileri kendini Rus hissediyorsa çocuklarının iyiliği için Rusya'ya gitmeleri gerektiğini söyledi. Bunları şu anda herkesin eşit olmasını ve her bireyin istediği gibi yaşayabilmesini istediğini söyleyen kişi dile getirdi. Bu güzel sözlerin Batı'nın talebi üzerine çıktığı anlaşılıyor. Ancak tüm bunlar mevcut rejimi çok güçlü bir şekilde niteliyor ve özel askeri harekatın temel hedeflerinden neden vazgeçemeyeceğimizi açıklıyor" ifadelerini kullandı. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili müzakereler için Batı'dan gelen ciddi teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu, ancak şu ana kadar böyle bir teklif olmadığını söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna değinen Lavrov, iki ülkesinin NATO'ya üye olması durumunda Rusya'nın sınırda gerekli askeri tedbirleri alacağınız vurguladı.