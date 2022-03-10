Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

10.03.2022 20:01
Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Grossi, Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da savaş esnasında nükleer tesislerin korunması ve çalışmasının sağlanması amacıyla Rusya ve UAEA arasındaki iş birliği ele alındı.

YORUMLAR
500
Lavrov, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi Açıklaması Lavrov, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi Açıklaması Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:07:26. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov, UAEA Başkanı Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement