Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi

24.06.2022 16:01
Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararının Rusya için tehdit ve risk oluşturmadığını belirterek "AB'nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararının Rusya için tehdit ve risk oluşturmadığını belirterek "AB'nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret eden Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkilere değinen Lavrov, Azerbaycan ile uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin de bu konuda istekli olduğunu, bu konuda Moskova'da gerçekleşecek toplantı için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Ayrıca Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun faaliyetlerine değinen Lavrov, "bu grubun faaliyetlerinin ABD ve Fransa'nın inisiyatifiyle durdurulduğunu" belirtti.

Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı 3 bildiri, tüm önemli sorunların çözülmesi için temel olarak herkes tarafından kabul ediliyor. Bundan yola çıkıyoruz. Anladığım kadarıyla bu gerçeği Avrupalı komşularımız da kabul ediyor." diye konuştu.

Hazar Denizi meselesine de değinen Lavrov, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini vurguladı.

"AB'nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz"

AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararını değerlendiren Lavrov, "AB, NATO gibi askeri siyasi bir örgüt değil. Bu yönde pozisyon sergiliyoruz. Bu nedenle NATO'dan ziyade AB'nin arzu eden herhangi bir ülke ile ilişki geliştirmesi, bizim için herhangi bir tehdit ve risk oluşturmuyor. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teyit etti." dedi.

"AB'nin son dönemde agresifleştiğini ve Rusya'ya karşı siyaset izlediğini" belirten Lavrov, "Elbette AB'nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz. Ayrıca aday ülkelerinin ne şekilde tavır sergilediği, gelen taleplere uyup uymadıklarını veya bağımsız hareket etmeye çalışıp çalışmadıklarını izleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa ülkelerini topladığına dikkati çekerek "Şimdi AB ve NATO, Rusya ile mücadele etmek ve savaşmak için benzer bir koalisyon oluşturuyor." ifadesini kullandı.

"Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmaların uygulanması gerekiyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Karabağ meselesine değinerek şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bu meselenin geçmişte kaldığı yönünde pozisyon sergiliyor. Bölgede sağlam barış ve refahın sağlanması için yapılan anlaşmaların uygulanması ve barışı içeren gündemin oluşturulması gerekiyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında yapılan üçlü anlaşmaların uygulanması kesinlikle gereklidir. Bu, bölgede kalkınmanın kilit noktasıdır. Çünkü devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi ile ilgili sürecin uzatılması olumsuz etki yaratıyor."

Karabağ bölgesinde ele geçirdikleri yerlerinin kalkınmasına önem verdiklerini belirten Bayramov, bu konuda projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bayramov, Hazar Denizi bölge ülkeleri arasındaki iş birliği önemine işaret ederek ülkesinin Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın onaylanması yönündeki süreci tamamladığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini onayladı Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesini onayladı Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye 'aday ülke' statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Lavrov, Ukrayna ile Moldova'ya AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesinin tehdit oluşturmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement