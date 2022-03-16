Lavrov: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Ankara, pragmatik ve son derece dengeli çizgi izliyor" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Ankara'nın pragmatik bir çizgi izlediğini, yaklaşımının son derece dengeli olduğunu söyledi.

Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldiklerini hatırlatan Lavrov, "Bugünkü görüşmemiz, daha sık görüşmemiz ve kilit konularda pozisyonlarımızı teyit etmemiz gerektiğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getirerek, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor." dedi.

İki ülke arasında ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin de geliştiğine işaret eden Lavrov, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 60 artarak 33 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu bir sınır değildir." diye konuştu.

İki ülkenin enerji alanında ortak projeler hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin 2020'de devreye girdiğini anımsattı.

Lavrov, "Bu, sadece Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında 2023'te Rusya'nın desteğiyle inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye sokulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Çavuşoğlu ile görüşmede, Türkiye'de yapılması planlanan 9'uncu Üst Düzey İş Birliği Konseyi toplantısının hazırlığı ile ilgili konuları ele aldıklarını aktardı.

"Ankara'nın Ukrayna meselesindeki yaklaşımı son derece dengeli"

Ukrayna'daki durumu Çavuşoğlu ile görüşmede ele aldıklarını dile getiren Lavrov, "(Ukrayna krizinde) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlara katılmadı. Bu yaptırımlar ABD ve ABD'yi izleyen ülkeler tarafından uygulanıyor." dedi.

Suriye, Libya, Karabağ meselelerine de değinen Lavrov, Rus ve Türk diplomatları ve askeri yetkililerinin girişimleriyle söz konusu bölgelerde ateşkes sürecinin desteklendiğini vurguladı.

Suriye meselesi ile ilgili Rusya, Türkiye ve İran liderler zirvesinin Tahran'da yapılması tekliflerini desteklediklerini belirten Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarının "yapıcı" olmasını sağlamak için Suriye'deki tüm taraflar ile görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Güney Kafkasya'daki duruma değinen Lavrov, 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformu aracılığıyla bu bölgede savaş dönemi sonrası bazı temellerin atıldığını vurguladı.

Türkiye ve Ermenistan'ın yakınlaşma yönündeki yaklaşımını memnuniyet karşıladıklarını ifade eden Lavrov, Güney Kafkasya ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirecek ortak çalışmalara hazır olduklarını dile getirdi.

Putin-Zelenskiy görüşmesi

AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i görüştürme yönündeki çabasını hatırlatarak, her iki bakanın görüşmesi sonrasında Putin ve Zelenskiy görüşmesine biraz daha yaklaşılıp yaklaşılmadığını sorması üzerine Lavrov, Çavuşoğlu ile bunu bugün görüşmediklerini söyledi.

Lavrov, "Putin ve diğer temsilcilerimiz defalarca yorumlarında, cevaplarında şunu dedi: Böyle bir görüşmenin önünde engel yok, ancak sadece görüşmek amacıyla görüşme olmamalı. Öncelikle bu anlayışı sağlamamız lazım. Öncesinde birtakım mutabakatlar olmalı." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta ve video konferans yoluyla müzakereler yapıldığını hatırlatan Lavrov, "Ukrayna biraz görüşmüş olmak için görüşme konseptine kaçıyor. Göstermelik tarzdan haberler verecek. Minsk anlaşmalarını hep reddetti. Her şeyi görüşelim diyorlardı. Biz Minsk anlaşmalarını uygulayın dediğimizde bunu sabote ettiler. Paris'teki Normandiya formatında toplantımız oldu, toplantı sonrasında vaatleri yerine getireceklerini söyledi. Ne yazık ki bu olmadı, bunun dersini aldık. Kilit meselelerle ilgili bazı somut, hedefe dönük görüşmeler yapmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yeni görüşme ihtimali ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye olası ziyaretinin ele alınıp olmadığının sorulması üzerine Lavrov, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye arabuluculuğuyla yeni bir görüşme yapılmasını ele almadıklarını aktardı.

"Kuleba ile görüşme talebi olursa yine görüşürüz"

Lavrov: "(Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme) Bu görüşme Ukrayna'nın talebiyle gerçekleşti. Yeniden böyle talepler olursa bu formatta istişarelerin devam etmesine memnun oluruz." dedi.

Antalya'da görüştüklerinde basına bunun faydalı olacağını söylediklerini hatırlatan Lavrov, "Daha sonra Ukrayna tarafı herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu tarz girişimde bulunacaksa biz hazırız. Önemli olan gerçekten bir katma değer sağlamak, fayda sağlamak. Görüşme olması için görüşme olmaması." diye konuştu.

Ayrıca Lavrov, Putin-Erdoğan görüşmesi ve 9. Üst Düzey İş Birliği Konseyi toplantısını hazırlamaya devam ettiklerini ve toplantının bu sene Türkiye'de yapılacağını dile getirdi.

-Mariupol'deki Türk vatandaşların tahliyesi

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının tahliye edilme planı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Lavrov, şunları söyledi:

"Rusya başından beri bu tür konularda yardımcı olmaya çalıştı. Ancak her şey bize bağlı değil. İnsani yardım koridorları Belarus'ta görüşmelerin 3. turunda 7 Mart'ta görüşüldü. Bu tahliye koridorlarının nasıl işleyeceğine dair mutabakat sağlandı. Askerlerimizin, güvenliği sağlayacağı koridorlar teklif ettik, Ukrayna kendi teklifini yaptı. Halk ise kendi seçimini yapmakta serbest, istedikleri güzergahları kullanabilirler. 7 Mart'ta böyle bir anlaşma sağlandı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya tüm çıkışları engelliyor. Mariupol'de koridorlar açıyor, Ukrayna diyor ki 'hayır vatandaşlarımızı bırakmıyoruz". Rusya'ya geçişlerini yasaklıyorlar. Biz her gün bu tahliyelerin gerçekleşmesi için koridorlar açmaktayız. Mariupol'de radikallerin elinde ne yazık ki. Artık biz de yerli halkın canlı kalkan olarak kullanılmasından bıktık. Yabancıları adeta esir alıyorlar böylelikle."

Donetsk şehrinin Toçka-U ile vurulması ve Batı medyasının burada ölenlerle ilgili olarak kayıtsız kaldığının hatırlatılması üzerine Lavrov, bu konuyu Çavuşoğlu ile görüştüklerini ifade etti.

Lavrov, "Batı gerçekten arsız bir tutum sergiliyor, tamamen görmezden geliyor, ön yargılı davranıyor. Ukrayna uluslararası hukuku ihlal ediyor, Batı ise Ukrayna'nın yaydığı tüm sahte haberleri anında yayıyor. Ukrayna propagandasının tüm kanıtlarına inanıyorlar, Kiev rejiminin işlediği cinayetleri Rus askerleri işlemiş gibi gösteriyorlar. Sivillerin çektiği acıları görmezden geliyorlar." dedi.

Ukrayna'nın 8 senedir Minsk anlaşmalarını görmezden gelerek kreşleri, hastaneleri bombaladığını söyleyen Lavrov, Donbas'ta, Batı'nın bunu görmezden geldiğini, Donetsk faciasının da aynı şekilde hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti.

Donetsk'in tam merkezinde 20 kişinin öldürüldüğünü kaydeden Lavrov, Batı'da tam tersine Rus askerlerinin bunu yaptığının anlatıldığını dile getirdi. Lavrov, "Bu tür çifte standartlar kabul edilemez. Donetsk'i Batılı meslektaşlarımıza anlattık, bu gerçekten kabul edilemez olay konusunda bilgi verdik. 'Sizin versiyonunuzun notunu aldık' dediler. Demek ki Kiev rejiminin işlediği cinayetlerin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Bunu bu şekilde bırakmayız, karşılığını veririz." diye konuştu.