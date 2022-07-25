Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi

25.07.2022 17:39
Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna tahılının sevk edilmesi için herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna tahılının sevk edilmesi için herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Eski Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu tarihinde Kongo Cumhuriyeti'ne ilk Rus bakan olarak ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Kongolu mevkidaşı Jean-Claude Gakosso ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın 23 Temmuz'da Ukrayna'nın Odessa limanına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına değinen Lavrov, "Batılı ülkelerin olayla ilgili haberleri Rusya'ya karşı kullanmak için çarpıttığını" savundu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalandığına dikkati çeken Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmalar dahil Rusya'nın üstlendiği yükümlülüklerde, askeri altyapı ile diğer askeri hedefleri yok ederek özel askeri operasyona devam etmemizi yasaklayan hiçbir şey yok. Yüksek hassasiyetli silahla vurulan hedefler, Odessa limanının askeri bölümünde bulunuyordu. Buradaki hedef, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin askeri motorlu teknesi ile Harpoon gemisavar füzenin sevk edildiği mühimmat deposu idi. Bu füzeler, Rus Karadeniz Filosuna yönelik tehdit yaratmak için sevk edildi. Harpoon, artık bize tehdit oluşturmuyor."

Odessa limanındaki tahıl bölümünün askeri bölümden uzak mesafede olduğunu ifade eden Lavrov, "İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, tahılın alıcılara sevk edilmesi için herhangi bir engel yok ve yaratmadık." diye konuştu.

Batı'nın küresel ekonomide "kanunsuzluk" yarattığını belirten Lavrov, Kongo ile ekonomik ve ticari ilişkilerde bundan kaçınılması yönünde adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Kongo'nun ileride Libyalılar arasında uzlaşma konusunda konferans düzenleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ve buna destek çıkacaklarını dile getirdi.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Başından beri bu sorun için saygı çerçevesinde müzakereler aracılığıyla çözüm arayışında bulunulmasından yanayız." dedi.

Gakosso, İstanbul'da imzalanan tahıl ile ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'den tahıl koridoru anlaşmasına övgü Açıklaması Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'den tahıl koridoru anlaşmasına övgü Açıklaması Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz' Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkmasını umut ediyoruz'
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Kongo, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 17:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement