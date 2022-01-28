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Lavrov: "(Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak" - Son Dakika

Lavrov: "(Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak"

28.01.2022 16:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile savaşmak istemediklerini belirterek, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile savaşmak istemediklerini belirterek, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak." dedi.

Lavrov, güncel konulara ilişkin Rus radyolarına verdiği röportajda, Rusya ve ABD arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'dan güvenlik tekliflerini yazılı yanıt olarak aldıklarına dikkati çeken Lavrov, bu yanıtlarda ikincil konularla ilgili rasyonel unsurların olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin "moratoryum" teklif ettiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu, yanıtlara dahil edilmiştir. Ayrıca, tatbikatların her iki tarafın sınırlarından uzakta yapılması, savaş uçakları ile gemilerin yakınlaşması mesafesi ve çatışma ile gerilimin azaltılması ve güvenin artırılması ile ilgili önlemler konusunda tekliflerimiz vardı. Tüm bunlar son 2-3 yılda reddedildi. Şimdi ise tüm bunların istişare edilmesi teklif ediliyor."

Avrupa güvenliği ile ilgili sorunların çözülmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Lavrov, güvenliğin başka devletlerin güvenliği pahasına güçlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Putin'in de belirttiği gibi, Avrupa'da güvenliği sağlamak için karşılıklı olarak kabul edilebilir prensipler üzerinde anlaşmaya varma girişimlerimiz başarısız olursa gerekli önlemleri alacağız. Bu önlemler de çeşitli olabilir." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yanıtı diplomatik etik örneği"

ABD ile NATO'dan gelen güvenlikle ilgili cevapları analiz ettiklerini aktaran Lavrov, "ABD'nin yanıtı, NATO'nunkine göre neredeyse diplomatik etik örneğidir. NATO'dan gelen cevap çok ideolojik ve NATO'nun münhasırlığı, özel misyonu ve amaçları ile doludur. Bu metinleri yazanlar adına utandım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve ABD ile NATO arasında çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifler konusunda müzakerelerin sona ermediğine dikkati çeken Lavrov, birkaç hafta içinde bu konuda Rus-Amerikan görüşmesinin gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

"Ukrayna ile savaş istemiyoruz"

Rusya ve Ukrayna arasında savaş ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak çıkarlarımızı kaba şekilde çiğnemeye ve göz ardı etmeye de izin vermeyeceğiz." dedi.

Lavrov: (Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
Lavrov: (Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
Lavrov: (Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov: '(Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lavrov: "(Ukrayna'yla savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak" - Son Dakika
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