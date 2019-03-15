Lavrov'un Antalya Ziyareti Ertelendi
39 dakika önce
RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla yapacağı ziyaret ertelendi.
RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla yapacağı ziyaret ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 18 Mart Pazartesi günü Antalya Belek'teki Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı dolayısıyla kente yapacağı ziyaretin ertelendiği kaydedildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:04 Kaynak: DHA
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