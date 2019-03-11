Son Dakika Haberleri: Lavrov'un Türkiye Ziyareti Ertelendi

Lavrov'un Türkiye Ziyareti Ertelendi

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendi.

Lavrov'un Türkiye Ziyareti Ertelendi, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 art planlı Türkiye ziyaretinin ertelendiği kaydedildi. Lavrov'un çalışma programı değişikliği nedeniyle 18 Mart'a ertelendiği belirtilen açıklamada, Ankara ile mutabık kalınarak tarihin ertelenmesine karar verildiği aktarıldı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Politika
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