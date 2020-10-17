Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika

Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

17.10.2020 23:29
Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Bayramov, insani ateşkesten sonra Ermenistan ordusunun ikinci kez düzenlediği füze saldırısıyla ilgili Rus mevkidaşına bilgi verdi.

Saldırıda çok sayıda Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini bildiren Bayramov, bu savaş suçunun sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu belirtti.

Lavrov da sivil can kayıplarının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu söyledi.

10 Ekim'de Ermenistan ve Azerbaycan arasında Moskova'da mutabakata varılan geçici insani ateşkese uymanın önemine değinen Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda, temel ilkeler baz alınarak kapsamlı görüşmelere başlama ihtiyacına vurgu yaptı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralı kurtulmuştu.

Ermenistan, 17 Ekim'de Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Taraflar, geçici insani ateşkesin 18 Ekim 00.00'da yeniden yürürlüğe girmesi konusunda mutabakat elde etmişti.

Dağlık Karabağ, Cep Telefonu, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Koronavirüse yakalanan CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin yoğun bakıma alındı
Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı cuma günü 400 bin artarak rekor kırdı Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı cuma günü 400 bin artarak rekor kırdı         
23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"le sosyal medyadaki "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu         
22:11
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 23:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei