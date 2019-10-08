Son Dakika Haberleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Son Dakika Güncel Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma özellikle dikkat çektiği ve Suriye meselesinin çözümünü detaylı şekilde müzakere ettiği belirtildi.

Balkanlar'daki durumun da ele alındığı görüşmede her iki bakanın bütün alanlarda Türk-Rus iş birliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yoğun diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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