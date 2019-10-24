Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi 'de varılan mutabakatın uygulanması konusu görüşüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

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İbrahim Kalın'dan "Suriye rejimi ile bir görüşme olur mu?" sorusuna yanıt: Böyle bir planımız yok