Son Dakika Haberleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Son Dakika Güncel Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın uygulanması konusu görüşüldü.

Taraflar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak amacıyla koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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