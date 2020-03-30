Lavrov ve Pompeo, korona virüs salgınını görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirerek, korona virüs salgınını ele aldı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Rusya ve ABD'nin Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görüşme ile ilgili yazılı açıklama yapılarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesinde korona virüs salgını ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı. Bakanlık, Lavrov ve Pompeo görüşmesinde ayrıca liderlerin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği G20 zirvesinde alınan kararların uygulanması ve Suriye'de yaşananların ele alındığını belirtti. - MOSKOVA