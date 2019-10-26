Son Dakika Haberleri: Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü
Son Dakika Güncel Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü.

Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede Suriye'deki durum tartışıldı. Rus tarafı, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca görüşmede ikili ilişkilerdeki bazı sorunlar da ele alındı.

Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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