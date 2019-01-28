Son Dakika Haberleri: Lavrov ve Zarif Venezuela'yı Görüştü

Lavrov ve Zarif Venezuela'yı Görüştü

57 dakika önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lavrov ve Zarif Venezuela'yı Görüştü, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İki bakanın, Venezuela'daki sosyal ve ekonomik konuları da istişare ettikleri bilgisine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Venezuela'da iç barışın sağlanması, gündemdeki sosyal ve ekonomik sorunların en hızlı şekilde çözülebilmesi için siyasi taraflar arasında karşılıklı anlayışın öne çıkarılmasına destek verilmesi teyit edilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Venezuela, Güncel
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