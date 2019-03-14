Lavrov Venezuelalı Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Venezuela
Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun (CND) 62. oturumu kapsamında yaptıkları görüşmede Venezuela'da yaşanan sorunun ele aldığı belirtildi.
Ülkeler arasındaki ilişkilerde uluslararası hukukun ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede Venezuela'da yaşanan anlaşmazlığın, ülke dışından müdahale olmadan, barış içinde çözülmesinin gerektiği vurgulandı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, tarafların, Birleşmiş Milletler (BM
) ve diğer platformlarda Rusya ile Venezuela arasındaki etkileşimi güçlendirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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