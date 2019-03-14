Son Dakika Haberleri: Lavrov Venezuelalı Mevkidaşıyla Görüştü

Lavrov Venezuelalı Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Lavrov Venezuelalı Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun (CND) 62. oturumu kapsamında yaptıkları görüşmede Venezuela'da yaşanan sorunun ele aldığı belirtildi.

Ülkeler arasındaki ilişkilerde uluslararası hukukun ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede Venezuela'da yaşanan anlaşmazlığın, ülke dışından müdahale olmadan, barış içinde çözülmesinin gerektiği vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tarafların, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer platformlarda Rusya ile Venezuela arasındaki etkileşimi güçlendirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'da Tüm Ülkeyi Karanlığa Gömen Elektrik Kesintisini Araştırmak İçin Komisyon Kuruluyor Çocukların Denetimden Kaçırıldığı Anaokuluna Veli Baskını

EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 19:59:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lavrov Venezuelalı Mevkidaşıyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]