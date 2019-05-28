Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:13
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