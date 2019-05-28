Son Dakika Haberleri: Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz
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Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz.

Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:13 
Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Afganistan, Ekonomi
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