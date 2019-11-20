Son Dakika Haberleri: Lavrov: "YPG bazı noktalarda hâlâ mevcut"
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Lavrov: "YPG bazı noktalarda hâlâ mevcut"

6 saat önce

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, ancak bazı noktalarda hala mevcut olabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile yapılan anlaşmanın uygulanacağını duyurdu.

Lavrov:

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, ancak bazı noktalarda hala mevcut olabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile yapılan anlaşmanın uygulanacağını duyurdu.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mutabakata uyulmaması durumunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına devam edeceği yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden geri çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, ancak bazı noktalarda hala mevcut olabileceğini söyleyen Lavrov, anlaşmanın uygulanacağını ifade etti. Rus bakan, "Türk makamları, Rusya Federasyonu büyükelçisine Suriye'deki operasyonun devam etmeyeceğine ilişkin güvence verdi" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bizim hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı ya da ortak açıklama yapıldı. Arkadaşlarımız da gerçekten çok iyi bir şekilde çalıştılar. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Suriye, Rusya, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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