Son Dakika Haberleri: Lay's Cips Tadında Simit Olur mu? | İstanbul'un Tarihi Fırınlarını Gezdik!

Lay's Cips Tadında Simit Olur mu? | İstanbul'un Tarihi Fırınlarını Gezdik!

1 saat önce

Tarihi fırınlar memleketimizin çok önemli bir değeri. Bayılarak yediğimiz kurabiyelerin, simitlerin ve ekmeklerin hazırlandığı yerleri sizlere göstermek için çok tatlı bir ekiple İstanbul'un 3 tane tarihi fırınını gezdik.

Tarihi fırınlar memleketimizin çok önemli bir değeri. Bayılarak yediğimiz kurabiyelerin, simitlerin ve ekmeklerin hazırlandığı yerleri sizlere göstermek için çok tatlı bir ekiple İstanbul'un 3 tane tarihi fırınını gezdik. Gezerken siz de yanımızda olun istedik. Bir de sürpriz olarak fırınların birinde yaptığımız peynirli, zeytinli, fesleğenli bir simit tarifimiz var. ?? Lay's Fırından'ın katkılarıyla ?? >

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:52 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi! Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Fenomen Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi İstanbul'a Geldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:14:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lay's Cips Tadında Simit Olur mu? | İstanbul'un Tarihi Fırınlarını Gezdik!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]