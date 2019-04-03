Lay's Cips Tadında Simit Olur mu? | İstanbul'un Tarihi Fırınlarını Gezdik!

Tarihi fırınlar memleketimizin çok önemli bir değeri. Bayılarak yediğimiz kurabiyelerin, simitlerin ve ekmeklerin hazırlandığı yerleri sizlere göstermek için çok tatlı bir ekiple İstanbul'un 3 tane tarihi fırınını gezdik.

Tarihi fırınlar memleketimizin çok önemli bir değeri. Bayılarak yediğimiz kurabiyelerin, simitlerin ve ekmeklerin hazırlandığı yerleri sizlere göstermek için çok tatlı bir ekiple İstanbul'un 3 tane tarihi fırınını gezdik. Gezerken siz de yanımızda olun istedik. Bir de sürpriz olarak fırınların birinde yaptığımız peynirli, zeytinli, fesleğenli bir simit tarifimiz var. ?? Lay's Fırından'ın katkılarıyla ?? >

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