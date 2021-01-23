Lazanyayı diş macunu tüpünde sunan ünlü şefe İtalyanlardan tepki: Vatandaşlıktan çıkarılmalı - Son Dakika
BBC

Lazanyayı diş macunu tüpünde sunan ünlü şefe İtalyanlardan tepki: Vatandaşlıktan çıkarılmalı

23.01.2021 16:02
Lazanyayı diş macunu tüpünde sunan ünlü şefe İtalyanlardan tepki: Vatandaşlıktan çıkarılmalı, System.String[]

İtalya'nın tanınmış şeflerinden biri, ülkenin klasik yemeklerinden lazanyayı "yenilikçi" bir yorumla diş macunu ve diş fırçası şeklinde sununca mutfak geleneklerine düşkünlükleriyle bilinen İtalyanlardan tepki çekti.

İtalya'nın tanınmış şeflerinden biri, ülkenin klasik yemeklerinden lazanyayı "yenilikçi" bir yorumla diş macunu ve diş fırçası şeklinde sununca mutfak geleneklerine düşkünlükleriyle bilinen İtalyanlardan tepki çekti.

2017'de Masterchef İtalya yarışmasını kazanan 23 yaşındaki şef Valerio Braschi, Roma'daki restoranının menüsüne eklediği "Lazanya 2021" tabağıyla tartışma yarattı.

Lazanya 2021, diş macunu tüpünden sıkılan krema, diş fırçası şeklindeki hamur ve ağız çalkalama suyu görüntüsündeki parmesanlı sostan oluşuyor. Tabak, 10 yemekten oluşan ve 100 euro'ya sunulan tadım menüsünde yer alıyor.

Şef Braschi, İtalya'nın dünya çapında da en çok tanınan yemeklerinden olan lazanyaya getirdiği bu yorumu "Büyük bir İtalyan klasiğinin tamamen dönüştürülmüş hali" diye tanımladı.

Braschi, bu fikri nasıl bulduğu sorusuna yanıt verirken de bir çocukluk anısını yeniden canlandırmak için lazanyayı bu şekilde sunmaya karar verdiğini söyledi:

"Bu fikir nereden mi geliyor? Çocukluğumdaki bir anımdan. Bayramlardan sonraki sabah kalkar kalkmaz, buzdolabında önceki günden kalan lazanyadan bir çatal alır ve bununla dişlerimizi fırçalardık."

Roma'daki 1978 isimli restoranda sunulan "yeniden yorumlanmış lazanya" hem İtalyan basınında hem de sosyal medyada çok sayıda tepki ve yorum topladı.

İtalyan basınında sıklıkla "tuhaf" ve "acayip" olarak nitelenen tabak için Il Fatto Quotidiano gazetesi şu yorumu yaptı:

"Belki de artık yaptığımız saçmalıkları çocukluğumuzu yeniden canlandırma kılıfına sokmaktan vazgeçmeliyiz."

Sosyal medyada da bu yemeği restoranda sunmanın psikolojik bozukluk göstergesi olduğundan, şefin İtalyan vatandaşlığından çıkarılması ve tutuklanması gerektiğine kadar ironi de içeren eleştirel yorumlar yapıldı.

Lazanyanın anavatanı kabul edilen Emilia-Romagna bölgesinden bir sosyal medya kullanıcısı, "Romagna'lı biri olarak sesleniyorum: Tüp içinde lazanya, kutsal değerlere küfür etmektir" dedi.

Bir başka kullanıcı da "Lazanya gibi sıcaklık çağrıştıran bir yemeği böyle soğuk bir sunuma dönüştürmek hiç hoş olmamış" diye yazdı.

Sosyal medyada, az sayıda da olsa, şefe destek veren ve cesaretini tebrik eden yorumlar da yapıldı.

Haberin yayılması ve gelen tepkiler üzerine restoran bir açıklama yaparak herkesi bu yemeği denemeye çağırdı. Restoranın açıklamasında şöyle denildi:

"Valerio Braschi'nin tüp içindeki lazanyasının yarattığı infiali görmezden gelemedik. İlgi gerçekten çok büyük ve bundan ancak memnun olabiliriz! Biz mutfak kültürünün aynı zamanda yenilik de demek olduğuna inanıyoruz, denemekten ve sizlere her zaman yeni yemekler sunmaktan hoşlanıyoruz!"

Koronavirüs tedbirleri gereği halen Roma'da restoranların masa servisi yapamaması nedeniyle Ristorante 1978, takipçilerini tedbirler kalkar kalkmaz bu tabağı deneyerek yorum yapmaya çağırdı.

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Son Dakika Dünya Lazanyayı diş macunu tüpünde sunan ünlü şefe İtalyanlardan tepki: Vatandaşlıktan çıkarılmalı - Son Dakika Dünya

BBC

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