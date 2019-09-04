Son olarak Fulham forması giyen Lazar Markovic, altyapısından yetiştiği Partizan'a imza attı.



25 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'nın da gündemine gelmiş, transfer gerçekleşmemişti.



2013'te Partizan'dan Benfica'ya 10 milyon euro karşılığında transfer olan Markovic, daha sonra 25 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutmuştu.



Bir başka Sırp Adem Ljajic'in idmanda keyifli anları;