Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? – Buk Beauty - Son Dakika

Birden fazla uygulama yolu bulunan bu yöntem sayesinde kişinin istenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulması sağlanır. İşlem sürecinin uzunluğu kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta süreç boyunca uzman kişilerden destek alarak hareket etmektedir.

Buk Beauty Hakkında

Buk Beauty ailesi olarak yurt dışında yakaladığımız başarıyı ülkemizde de yakalamak için Sarıyer Vadi İstanbul bölgesinde hizmetinize girmiş bulunmaktayız. Buk Beauty siz değerli misafirlerimizi ailemizden biri olarak görüp son teknoloji cihazlarımız deneyimli ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için sizleri Buk Beauty'ya bekliyoruz.

Her zaman sizin için neyi daha iyi yapabiliriz sorusunu baz alarak dinamik bir gelişim ile büyüyen Buk Beauty olarak size en iyi hizmeti sunmak birincil hedefimizdir. Buk Beauty en saygın estetisyenlerden oluşan, hem yerel hem de uluslararası hasta portföyüne sahip bir ekipten oluşmaktadır.

Teknolojik alt yapının her alanda olduğu gibi estetik dünyasında da en önemli faktör olduğu günümüzde, estetik dünyasındaki tüm yenilikleri sizlere ulaştırmaktayız. Güzellik ve bakım işlemlerinde, invaziv medikal işlemler ve invaziv olmayan medikal işlemlerde FDA onaylı cihaz altyapımız ile size her zaman en iyiyi sunmayı hedeflemekteyiz. Kliniğimizde Visia cilt analiz cihazı ile tüm işlemlerden önce detaylı olarak yaptığımız cilt analizi doğrultusunda direkt olarak cildin problemlerine, hassasiyetine ve yaşına uygun tedaviler uygulamaktayız. Vectra 3D simülasyon cihazımız sayesinde ameliyat işlemlerinden önce üç boyutlu simülasyon imkanı da merkezimizde mevcut üst düzey teknolojilerden biridir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Vücudun hangi bölgesinde olursa olsun istenmeyen tüylerin lazer ışınları ile yok edilme işlemine lazer epilasyon denir. Bu işlem sayesinde kişi istenmeyen tüylerinde kalıcı bir şekilde kurtulur. Son 20 yıldır bu uygulama tekniği üzerinde işlemler yapılıyor. 1990 yıllarından bu yana da yoğun bir şekilde ticaret amaçlı da kullanılıyor. Özel cihazlarda kullanılan lazer ışınları sayesinde kıl kökleri yakılıyor.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

İstenmeyen tüylerde kalıcı olarak kurtulmanın en etkili yolu kesinlikle lazer yaptırmaktır. Bu işlem öncesinde kişi için en uygun olan epilasyon yöntemi belirlenir. Daha sonra kişinin hangi bölgelerine bu işlemi yaptırmak istediğine göre işlemler başlatılır. Lazer epilasyonu sırasında acıyı en aza indirmek için anestezi kremleri kullanılır.

Lazer Epilasyon Kimler İçin Uygundur?

İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen kadınlar ve erkekler için lazer epilasyon işlemi uygundur. Üstelik kişinin tüm vücut bölgeleri için bu epilasyon yöntemi uygulanabilir. Ancak kişinin kesinlikle 18 yaşını doldurmuş yetişkin bir birey olması gerekiyor.

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Kadın ya da erkek ayırt etmeden tüylerinden şikayetçi olan kişilere bu epilasyon yöntemi uygulanır. Üstelik bu yöntem kesinlikle kalıcıdır. Vücutta hangi bölge olursa olsun her bölge için kalıcı epilasyon yapılabilir. Bu bölgelere özel bölgeler de dahildir. Ayrıca yüz bölgesine de lazer işlemi uygulanması uygun görülür.

Lazer Epilasyon Erkek İçin Var Mı?

Kalıcı epilasyon olarak bilinen ve lazer ışınları sayesinde uygulanan bu yöntem hem kadınlar hem de erkekler için vardır. Kişinin cinsiyeti değil tüylerinin yapısı ve yoğunluğu önemlidir. Aynı zamanda epilasyonun uygulanacağı bölge de oldukça önemlidir. Ancak kişinin işlemden önce lazer epilasyon fiyatları hakkında bilgi alması gerekir.

Diode Lazer Epilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Lazer ışınları ile kıl köklerinin kalıcı olarak yakılması epilasyon yöntemlerinden biridir. Bu uygulama sonrasında kişide kalıcı olarak tüylerden kurtulma görülür. Bu yöntemlerden biri de diode lazer epilasyon olarak bilinir. Bu yöntem sayesinde ince yapılı kıl kökleri daha kolay görülür. Bunun nedeni ise lazer ışınlarının dalga boylarının yükse olmasıdır.

Diode Epilasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Diode lazer epilasyon yaptıran kişilerin işlem sonrasında dikkat etmeleri gereken birçok nokta bulunur. Bunların en başında kişinin birkaç ay boyunca güneş ışınlarından uzak kalması gerekir. Bu aşamada güneş ışınları zararlı etki yaratacaktır. Ayrıca bu işlemin uygulandığı alanlar için belirli aralıklar ile nemlendirici kullanmak gerekir. Bu epilasyon yapılan bölgenin tahriş olmasını büyük ölçüde engeller.

Diode Epilasyon Faydaları Nelerdir?

Diode lazer epilasyon özellikle koyu tenli olan kişilere uygulanır. Aynı zamanda ince yapılı tüylere sahip olan kişilerde de bu teknik kullanılır. En büyük avantajı ince yapılı tüyleri bile kökünden yakıyor olmasıdır. Bunun yanında kişiye sağladığı faydalardan biri de cilt hasarına engel olması ve leke oluşumunu engellemesidir.

Lazer Epilasyon Fiyatları 2021

Lazer ışınları ile yapılan epilasyon oldukça etkili ve kalıcıdır. Bunun için birçok kişi tarafından tercih edilir. Uygulanan lazer epilasyon fiyatları ise yönteme ve kişiye bağlı olarak değişir. Kıl köklerinin kalınlığı ya da inceliği gibi pek çok faktör fiyat üzerinde etkilidir.

Çünkü kalın kıl kökleri daha hızlı sonuç verirken ince ve sarı kıl kökleri daha geç sonuç verir. Lazer epilasyon fiyatları için gerekli araştırmayı yaptıktan sonra lazer epilasyonu işlemine başlayabilirsiniz.