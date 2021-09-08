Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere kalıcı çözüm - Son Dakika

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, vücutta çıkan istenmeyen tüylerin yok edilmesinde lazer epilasyonun etkili olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty yetkilisi Dalmış, vücutta çıkan istenmeyen kılların lazer yöntemi ile yok edilmesi işlemine lazer epilasyon dendiğini söyledi. Kalıcı bir çözümü olan ve 8-12 seans arası süren lazer epilasyonun özellikle kadınlar için etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Dalmış, "Tüm bölgelere lazer epilasyon uygulamasına son zamanlarda etkili bir düzeyde ilgi gösteriliyor. Genital bölge, bacak, koltuk altı, sırt gibi bölgelerde istenmeyen tüylerin giderilmesi profesyonel kişiler tarafından sağlanıyor. Kıl köküne ve ten koyuluğuna bağlı olarak, epilasyon seans sayıları değişebiliyor. 12 yaşını doldurmuş kişilere profesyonel bir hizmet verilerek, bir ömür istenmeyen tüylerden kurtulmak lazer epilasyon sayesinde mümkün oluyor. Kıl kökünün imha edilmesi, lazer ışınlarının gücü ile doğru orantılıdır. Kullanılan lazer epilasyonu aletlerinde bulunan dereceler, kıl köküne bağlı olarak arttırılmaktadır. Ağrısız ve acısız bir yöntem olan lazer epilasyon birçok kadının tercihi olmaktadır. Zahmetsiz olması ve kalıcı bir çözüm olması tercih edilmesini sağlamaktadır. Cilt hücreleri zarar görmeyecek şekilde, kıl köklerine milisaniyelik atışlar yapılmaktadır. Gözlük ve eldiven kullanılarak, steril bir ortam oluşturularak, profesyonel bir hizmet verilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında lazer epilasyon uygulaması sayesinde istenmeyen tüylere kesin bir şekilde çözüm bulmak da mümkün olmaktadır. Tam da bu noktada söz konusu uygulamanın mutlaka alanında uzman olan bir ekip tarafından yapılması da şarttır" dedi. - MERSİN