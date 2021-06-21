Lazer Epilasyon ve Güzellik Uygulaması – Mayasante İzmir – Dr. Osman Baş - Son Dakika

Lazer epilasyon vücutlarımızdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için kalıcı bir yol sağlayan güzellik uygulamasıdır. Güzellik ve estetik merkezlerinde uygulanan bu işlem ile kıl kökleri lazer ışığı ile yakılarak bir daha çıkmaması hedeflenir.

Dr. Osman Baş

10.03.1962 İzmir doğumlu. İlk , orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılına kadar İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlik hizmeti yaptı. Aynı dönemde özel kliniğinde hizmet verdi. 2004 yılındaSağlık Bakanlığı onaylı Medikal Estetik Uygulama Sertifika Programını ve Hipnoz Uygulama Sertifika Programını (Yeditepe Üniversitesi) tamamlamıştır . 2004 tarihinden itibaren kendine aitÖzel Mayasante Polikliniğindemedikal estetik hekimliği görevini sürdürmektedir. 2016-2018 yıllarında Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik Hekimliği Master programını tamamlamıştır. O yıldan itibaren Roma Camerino Üniversitesinde Medikal Estetik alanın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre içersinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim , workshop ve kongreler katıldı. 2017 Tarihinden itibaren Dinamik İp Askı, Ameliyatsız yüz germe uygulamasıyla bilinen Aptos firmasının Uluslararası eğitimcisidir. Ülkemizde akıllı dolgu olarakta bilinen Ellansé dolgularının ulusal eğitim doktorluğunu yürütmektedir. Hali hazırda Medikal Estetik Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok olmasını sağlayan bir uygulamadır. Uygulanacak bölgelerin yapısına göre belli oranda acı oluşturabilir. Bunun için uygulama öncesi kullanılabilecek lokal anestezi etkisi yaratan kremler bulunur. İzmir lazer epilasyon uygulamalarını uzmanlar genellikle kış ayları için tavsiye ederler. Bu tavsiyenin ana nedenlerinin başında epilasyon bölgesinin güneşten etkilenmemesi ve uygulama sonrası direk güneşe maruz kalmaması gelir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Uygulama, lazer ışığını gönderen cihazlar yardımı ile yapılır. İşlem sırasında hedefleri istenmeyen tüylerin kökleri oluşturur. Cildin üzerinden geçerek kıl köklerine ulaşan lazer ışınları, yoğun bir ısı vererek kıl köklerini kalıcı bir çözüm oluşturarak yok edilmesini sağlar. Epilasyon uygulaması seanslarından önce kısaltma işlemlerinin yapılması gereklidir.

Lazer epilasyonun yapılmasındaki amaç, kıl köklerinde hasar yaratmak ve bir daha kıl oluşmamasını sağlamaktır. İzmir lazer epilasyon uygulamalarında farklı epilasyon çeşitleri mevcuttur. Lazer epilasyon uygulamaları beyaz renk kıl köklerinde yapılamamaktadır. Aynı zamanda kemoterapi alan ve hamile olanlar lazer epilasyon uygulamasını yaptıramazlar. Tüm bunlarla birlikte 16 yaş ve altına lazer epilasyon önerilmez.

Lazer Epilasyon Kaç Seans Uygulama Gerektirir?

Lazer epilasyon ortalama 6 seans uygulanması genel başarı oranını yükseltir. Yüz bölgesi ve hormonal nedenle tüylenmelerde seans sayısı ortalama 10'a yükseltilir. Ancak tüm bu seans sayıları kıl yapısı ve hormonal durum gibi faktörlerden etkilenerek değişiklik gösterebilir. Uygulanacak seans sayısı İzmir lazer epilasyon fiyatları açısından etkilidir. Lazer tedavisinin birkaç şekilde sonucu mevcuttur. Yapılan uygulamalar neticesinde tüyler tamamen biter ve ilerleyen yıllarda hiçbir işleme gerek kalmaz ya da çok azalır ve incelir. Duruma göre belli zaman aralıklarında destek tedavisi yapılır.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

İzmir lazer epilasyon fiyatları uygulanacak seans ve sürelere göre değişiklik gösterir. Lazer epilasyon da kullanılan lazer teknolojisi, hepsinin ortak yapısı olmakla birlikte işlem sırasında kullanılan ışığın büyüklüğü ve dalga boyutuna göre dört farklı epilasyon teknolojisi vardır. Bunlar Alexandrite lazer epilasyon, Diode lazer epilasyon, ND yağ lazer epilasyon, IPL lazer epilasyondur. Alexandrite lazer epilasyon yalnız açık ten rengine sahip kişilerde uygulanır. Cilt tenine 3cm uzaklıktan 755 nm dalga boyu ile atış yapılır. Bu uygulama iz bırakmaz.

Diode lazer epilasyon ince tüylerin giderilmesinde etkilidir. Nd yağ lazer epilasyon koyu ten rengine sahip kişiler için uygulanır. IPL lazer epilasyonda kıl kökleri uygulama ile zayıflatılıp geçici olarak kıllanmadan kurtuluş sağlanır. İzmir lazer epilasyon fiyatları bu yöntemlerden seçilecek uygulama ve seans sayılarına göre ortaya çıkar.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon kıl ve tüylerden kurtulmak isteyen her bir kişi için oldukça kalıcı ve başarılı bir yöntemdir. Genel anlamda lazer epilasyon istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullanılarak kalıcı ve sağlıklı olarak yok edilmesi için uygulanan başarılı bir yöntemdir. Lazer epilasyon fiyatları seçilecek epilasyon çeşidi, seans sayısı, kıl köklerinin yapılacak uygulama sonucu yok edilmesi sonuçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren güzellik merkezlerinden İzmir lazer epilasyon fiyatları belirlerken hastalara ekonomik maliyetler içerisinde paket programlar sunar.

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