'Lazer epilasyonda doğru makine ve teknik önemli' - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, lazer epilasyon uygulamasına son zamanlarda yoğun ilgi olduğuna dikkat çekerken, doğru teknik ve makine kullanımının önemine vurgu yaptı.

Son yıllarda ilginin arttığı lazer epilasyon uygulamasına ilişkin modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, önerilerde bulunurken, uyarı da yaptı. Lazer epilasyonun doğru yapıldığında avantajlarının da fazla olacağını anlatan Dalmış, "Lazer epilasyon kadınların son yıllarda rağbet ettiği bir epilasyon yöntemidir. Uygulama öncesinde ve sonrasında oldukça dikkat edilmesi gerekir. Lazer epilasyon doğru ve sertifikalı makinelerin kullanılmasına bağlı olarak oldukça güvenlidir. Avantajlarından bazıları ise doğru teknik ve doğru makinelerin güvenli bir yöntem diğer yöntemlere göre daha hızlı uygulanması, alerjik yan etkisi bulunmaması ve uygulanan kişinin daha az acı hissetmesidir" diye konuştu.

Lazer epilasyonun herhangi bir yan etkisinin tam olarak belirlenemediğini söyleyen Mehmet Sait Dalmış, bronzlaşmış cilt üzerinde yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Dalmış, "Cildin açılmaya başladıktan sonra yapılması gerekir. İşin uzmanı ve tekniğe uygun olarak yapılmadığı takdirde olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Cilt enfeksiyonları gibi çeşitlik rahatsızlık dönemlerinde kesinlikle yaptırılmaması gerekir. Unutulmamalıdır ki lazer epilasyon uygulamalarında diğer yöntemlere göre tek seansta sonuç alınamaz. Uzman tarafından verilen tarihlere uyulduğu takdirde uygulama o derece başarılı olacaktır. Bu uygulamaya başlamadan önce bazı hazırlıklarda ihmal edilmemelidir" dedi.