Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II - Son Dakika

Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II

15.10.2020 10:10
Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II, System.String[]

Lazer epilasyon güvenilir mi?Yaklaşık 30 yıldır kullanılan lazer ışınlarının yapılan bilimsel araştırmalarla güvenirliği kanıtlanmıştır.

Lazer epilasyon güvenilir mi?

Yaklaşık 30 yıldır kullanılan lazer ışınlarının yapılan bilimsel araştırmalarla güvenirliği kanıtlanmıştır. Lazer epilasyon yalnızca kıl köküne etki eder. Lazeri diğer yöntemlerden ayıran en önemli özellik, kıl ve kökünün etrafında bulunan dokuya zarar vermemesidir. Lenf bezleri veya üreme organlarına herhangi bir etkisi de bulunmamaktadır. Lazer epilasyon doktor kontrolünde yapılması gereken bir uygulamadır. Uzman olmayan kişilerce yapılan uygulamalar sonrasından yanık, kalıcı iz ve lekeler gelişebilir.

Lazer epilasyonun avantajları neler?

Lazer epilasyon, hastaların çoğunda kalıcı çözüm sağlayan bir yöntemdir. Geçici epilasyon yöntemlerine göre yan etkisiz, ağrısız ve hızlı bir yöntemdir. Lazer epilasyon aynı zamanda kıl dönmeleri ve batıklarının tedavisinde de güvenilir ve etkili çözümdür.

Yüze lazer epilasyon yapılır mı? Yüzünüzdeki tüyler doğru lazer cihazıyla çalışıldığında çoğalmaz, aksine kıllarınızdan bu yöntemle kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Ancak doktor bulunmayan merkezlerde fotoepilasyon cihazlarıyla veya yanlış dozlarda atılan lazer atışları yanıklara ve tüylerin artmasına neden olabilir. Bu durumu lazer cihazlarıyla tedavi ediyoruz.

Dozunda uygulanırsa lazer ışını, kılları besleyen damarları kurutup kalıcı dökülmesine yardımcı olur. Yanlış uygulanan dozlarda ise kıl kökündeki damarları ve çevre derideki kılları da besleyerek çoğalmasına yol açar.

Kıl dönmesinde lazer epilasyon yapılır mı?

Cımbız, ağda ve tıraşlama gibi fiziksel yöntemler bacaklarda, kasıklarda ve erkeklerde daha çok boyun ve sakal bölgesinde kıl dönmesi sorununa yol açabilir. Epilasyon aletleri veya jiletle ile ters tıraşlandığında kıl kökleri kopar ve uzarken deri altından kıvrılarak uzar. Bu özelikle kasık bölgelerinde enfeksiyona ve kistik oluşumlara ve kötü kokulu akıntılı yaralara neden olur. Kıl dönmesi enfekte kistik oluşumlara sebep olmuşsa mutlaka bu kist boşaltılmalı ve ufak cerrahi işlemle alınmalıdır zira alınmazsa tekrarlayan enfeksiyonlara neden olur. Bacaklarda oluşan kıl batıkları ve dönmeleri daha çok pütürlenmelere ve lekelere yol açar. Batıkların oluşmaması için mutlaka lazer epilasyon yöntemiyle kıl kökleri inceltilmeli ve batık kıllar tahrip edilmelidir. Ayrıca kuyruk sokumunda ağrılı abseleşmelere neden olan kıl dönmelerinde bu bölgelere yapılan lazer epilasyon olayın tekrarlamasını önleyecektir.

Hangi kıla hangi lazer?

Her kıl cinsi ve deri tipi için geliştirilmiş güvenilir lazer cihazları mevcuttur. Bunlar sadece doktor kontrolünde kullanılmaktadır. Doktorunuz hangi bölgeye, hangi kıla, hangi dozda atacağını ve kaç seans olacağını belirler.

Alexandrite lazerler, beyaz tenli ve siyah kalın tüyleri olan bireylerde etkin sonuç verir. Ancak yüz bölgesinde ayva tüyleri dediğimiz ince tüyleri besleyeceğinden tercih edilmez. Nd-Yag lazerler ise özellikle yüz gibi ince tüylerin olduğu, esmer ve bronz bireylerde tercih edilir. Diode lazerler, ince ve dirençli kıllarda kullanılır.

Uygulama öncesi nelere dikkat edilmeli?

Lazer epilasyon uygulamasından önce detaylı bilgilerin alınmasını ve kişilerin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Uygulama bölgesinde kıllar kısaltılmalı ve deri yüzeyinde krem, makyaj ve bitkisel yağlar varsa temizlenmelidir.

Kıl köklerinin aynı yaşta olması için lazer epilasyon uygulamasından en az 3 hafta önce ağda ve cımbızlama gibi kılları köklerinden ayıran bir uygulamanın yapılmamış olması gerekir. Lazer sistemleri kıl köklerini gördüğü için ve tahrişe sebep olabileceği için hemen öncesinde jiletle tamamen kısaltma önerilmez.

Uygulama sonrası nelere dikkat edilmeli?

Lazer epilasyon uygulaması sonrasında ciltte kızarıklık ve yanma hissi gelişebilir. Buz uygulamak kızarıklığı azaltmaktadır. Uygulama sonrası bir süre direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır. Hasarlanan kıl kökünde uygulamadan 10-15 gün sonra dökülme olur. Çıkan tüylere müdahale edilmemelidir. Bölgenin terlememesi sağlanmalıdır. Sıcak su, lifle yıkama ve saç kurutma makinesi gibi ısı üreten cihazlar kullanılmamalıdır.

Evde lazer epilasyon yapılmasını sağlayan cihazlar sağlıklı mı?

Evde yapılan uygulamalar bir lazer epilasyon uygulaması değildir. Evde cihazlar ile yapılan uygulamalar sadece ağda etkisi yaratır ve geçici uzun süreli kıl dökülmesi sonucu sağlanır. Sonuç itibarıyla lazer epilasyon doktor kontrolünde uygulanması gereken, doğru doz ve cihazlarla vücudun her bölgesinde güvenle kullanılabilen bir tedavi yöntemidir.

Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II

lazer epilasyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II - Son Dakika Magazin

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