Lazer güdümlü mini füze METE geliyor - Son Dakika

Lazer güdümlü mini füze METE geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE'nin, hedefleri 12'den vuracağını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve testleri devam eden lazer güdümlü mini füze METE'nin, hedefleri 12'den vuracağını bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, lazer güdümlü mini füze METE'ye ilişkin bilgi verdi. Füzenin niteliklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Lazer güdümlü mini füze METE geliyor. ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bomba atarla da ateşlenecek. METE füzemiz, olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak." Demir'in paylaştığı videoda da METE füzesinin fırlatılış görüntüleri eşliğinde özellikleri aktarıldı.

Son Dakika

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş

Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü

"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor

3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü

BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak