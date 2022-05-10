LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

10.05.2022 12:31

BURSA'da işçi Mehmet C. (49), çalıştığı cam fabrikasında lazer kesim makinesinde sıkışması sonucu yaralandı.

BURSA'da işçi Mehmet C. (49), çalıştığı cam fabrikasında lazer kesim makinesinde sıkışması sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cam fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçisi Mehmet C., lazer kesim makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Mehmet C., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasında ezikler oluşan Mehmet C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis inceleme başlattı. (DHA)

LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI
LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI
LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI
LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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