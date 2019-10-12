"Lazer Sensör" şüphelilere göz açtırmayacak

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan projeyle "zehirli, narkotik ve patlayıcı maddeleri" lazer sensör sistemiyle uzaktan tespit edebilmeyi hedefliyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Bayraklı ve ekibi 2017'de başladıkları projeyle zehirli, narkotik ve patlayıcı maddeleri lazer sensörü sistemi yardımıyla 15 metre mesafeden buluyor. Ekip, bu mesafeyi 500 metre ve üzerine çıkarmayı amaçlıyor.

Lazer sistemi, insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, otomobillerde, otobüslerde, havalimanlarında ve sınır kapılarında çalışarak emniyet mensuplarına bilgi verecek. Böylece birçok olumsuz olayın da önüne geçilmiş olacak.

Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eser Miktarındaki Moleküllerin Güvenli Bir Noktadan Algılanmasını Sağlayan Sensör Tasarımı ve Geliştirilmesi" ismini verdikleri projeyle bir yere gizlenmiş herhangi bir tehlikeli, zararlı veya narkotik maddelerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili bir sensör geliştirdiklerini söyledi.

Lazer tabanlı sensör için özel bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Bayraklı, laboratuvarlarında mevcut olan sistemin daha da geliştirmek için çaba sarfettiklerini dile getirerek, sistem üzerinde yaklaşık 15 yıldır çalıştığına da dikkati çekti.

Bayraklı, "İki TÜBİTAK projesini de başarıyla tamamladık. Bu projelerde eser miktardaki molekülleri lazer sistemle analiz edebiliyoruz. Bu projeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Şu anda yapılmış olan projelerimizle 10-15 metreye kadar bulabiliyoruz. Bunu 500 metre ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunarak lazerin sadece ilgili aranan maddeyi tanıyacağını ve aynı anda etkileşime geçerek sistemin alarm vereceğini ifade etti.

"Bu sistemle güvenlik güçlerimiz çok rahat edecek"

Sistemin daha çok havalimanlarında, polis kontrol noktalarında ve insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde rahat bir şekilde kullanılacağını anlatan Bayraklı, şöyle devam etti:



"Sistem, insanları rahatsız edecek, zarar verecek veya tedirgin edecek bir özelliğe sahip değil. Zaten lazerimiz görünmeyen bir bölgede olacak. Biz böyle bir sistemi tasarlarken insan sağlığına da dikkat ettik. Sistemimiz çok hızlı çalışıyor. Saniyenin binde 1'i gibi kısa bir sürede alanın tamamı taranmış olacak. Sistem sürekli çalışacağı için tehlike anında veya istenmeyen bir durumda gerekli birimleri uyaracak. Sistemimiz hızlı geçen bir arabayı bile çok rahat tarayabilecek. Güvenlik güçlerinin arabayı durdurmasına bile gerek kalmayacak. Dolayısıyla güvenlik güçlerinin bir noktada araçları durdurup aramasına da gerek kalmayacak. Bu sistemle güvenlik güçlerimiz çok rahat edecek. Sistem çok hassas. 1 milyon insanın olduğu bir alanda bir insanın üzerinde sıkıntılı ve tehlikeli bir durum varsa bile sistem bu kişiyi seçebilecek hassasiyette ve seçicilikte."

Bayraklı, sensörün sisteme entegresinden sonra narkotik köpeklerin de kullanılmayacağını aktardı.



Köpeklerin narkotik maddeyi bulabilmesi için aracın içerisine girmesi ve araması taraması gerektiğini aktaran Bayraklı, "Lazer sensör sisteminde böyle bir durum olmayacak. Aracın, sistemin mesafesine girmesiyle zaten sistem otomatik devreye girerek aracı arayacak. Orada yabancı, zehirli veya narkotik madde olup olmadığını tespit edecek. Uzaktan, herhangi bir temas olmadan ve risk içermeden hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmadan ele geçirilmiş olacak." diye konuştu.