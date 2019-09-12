Son Dakika Haberleri: Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da
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Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da

56 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Lazeric Jones'u kadrosuna kattı.

Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Lazeric Jones'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1.83 metre boyundaki oyuncu kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcu, daha önce Türkiye'de Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol formalarını da giydi.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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