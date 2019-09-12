Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Lazeric Jones'u kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Lazeric Jones'u kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1.83 metre boyundaki oyuncu kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
29 yaşındaki basketbolcu, daha önce Türkiye'de Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol formalarını da giydi.
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