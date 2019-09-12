Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyuncu Lazeric Jones'u kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1.83 metre boyundaki oyuncu kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

29 yaşındaki basketbolcu, daha önce Türkiye'de Pınar Karşıyaka ve Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol formalarını da giydi.