Lazerli Saç Ekimi Tekniği Nedir?

Saç dökülmesi sorununda lazer destekli saç ekimi en kalıcı bir tedavi prosedürlerinden birisidir. Lazer destekli saç ekimi ile daha kolay, daha konforlu ve daha doğal görünümlü saç ekimi operasyonları gerçekleştirilebiliyor. Hastane ortamında lokal anestezi kullanılarak, ense bölgesi olarak belirlenen donör alandan alınan saç kökleri kelleşen veya seyrelen bölgelere minimal invaziv tekniklerle transfer edilir.

Saç dökülmesi sorunu yaşayan hem erkek hem de kadınlar lazer destekli saç ekiminden faydalanabilirler. Hasta seçiminde reşit olma sınırının dışında genç hastalara saç dökülmesi devam edebileceği ve tekrar saç ekimi operasyonu yaptırmamaları için biraz daha beklemeleri tavsiye edilebilir.

LAZERLİ SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Saç ekimi işleminde lazer tekniğinden faydalanılır.Saç köklerinin donör alandan yani başın arkasından alınarak saçın dökülen kısımlarına nakledilmesini içerir. Operasyon saç dökülmesini miktarına göre 3 ile 8 saat arasında sürebilir ve lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Tek seansta kişinin ihtiyacına göre 1.000 - 8.000 saç grefti transfer edilebilir. Nakilden sonra oluşan kabuklar 1-2 hafta içinde dökülür ve saçlar 3 - 6 aylık bir süre içinde yeniden büyür.

Lazer destekli saç ekiminin avantajları, 0,6 mm ile kel alanına eşit aralıklarla saç köklerinin yerleştirilebilmesidir. Ekim sırasında lazer kan damarlarını pıhtılaştırır ve kanama olmaz. Greft alımı % 85 ila 95 arasındadır, iyileşme daha hızlıdır ve ekim bölgesindeki saç kökleri zarar görmez. Yara izi oluşmaz, daha doğal sonuçlar elde edilebilir.

OPERASYON HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Operasyondan bir hafta önce, aspirin ve E vitamini kullanımı kanın incelmesine neden olduğu için kullanılmamalıdır. Başka herhangi bir ilacın kullanımı saç ekiminin sonuçlarını etkileyebilir, cerrah mutlaka bilgilendirilmelidir.

Operasyon sırasında yeme içmede bir sınırlama yoktur. Operasyona başlamak için önce saç çizgisinin tasarımı tamamlanır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra operasyona başlanır. Operasyon süresince kitap okunabilir, film izlenebilir ya da müzik dinlenebilir. Operasyondan sonra hasta aynı gün eve döner. Ertesi gün, ilk saç yıkması yapılabilir.

Hastanın kendi doğal saçları transfer edildiği için doğal görünüm elde edilebilir. Saç ekimi operasyonunun sonuçları başka bir hastalık nedeniyle dökülmediği sürece kalıcıdır.