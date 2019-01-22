Son Dakika Haberleri: Lazikye'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Lazikye'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Lazkiye kentinde patlama meydana geldi.

Lazikye'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Lazkiye kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye devlet televizyonu Lazkiye kentinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. - LAZKİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

Suriye, Lazkiye, 3. Sayfa
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