Lazikye'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Lazkiye kentinde patlama meydana geldi.
Suriye
'nin Lazkiye
kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye devlet televizyonu Lazkiye kentinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. - LAZKİYE
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: İHA
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