Lazio 1-2 Sassuolo - Son Dakika

Lazio 1-2 Sassuolo

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım 33. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım 33. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

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İkinci yarının 51. dakikasında konuk Sassuolo, Raspadori'nin attığı golle maçta yeniden dengeyi kurdu: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarında iki takım da gol ararken, 90 1. dakikada Caputo kafa golüyle Sassuolo'yu 2-1 öne geçirdi. Bu gol maçın skorunu da tayin etti.

Sassuolo'da top koşturan milli futbolcu Mert Müldür, yedekler arasında başladığı müsabakaya ikinci yarının başında Tojlan'ın yerine dahil oldu. 51. dakikada sarı kart gören Mert, ceza sahası içinden çektiği şutla 60. dakikada gole çok yaklaştı ancak Lazio kalecisi Strakosha gole izin vermedi.

Başkent ekibi Lazio, öne geçtiği maçı, son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybederek, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Lazio, 68 puanla 2. basamakta kaldı ve 75 puanlı maç eksiği bulunan lider Juventus'la puan farkını düşürme fırsatını bir kez daha geri çevirdi.

Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti ve 8. basamakta yer aldı.

Ligde bu akşam lider Juventus, 85 golle Serie A'nın en çok gol atan takımı unvanına sahip üçüncü sıradaki Atalanta'yı konuk edecek.

Roma Olimpiyat Stadı, Sassuolo, Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:04 

Son Dakika Spor Lazio 1-2 Sassuolo - Son Dakika Spor
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