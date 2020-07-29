Lazio, Alanyaspor'dan Bakasetas'ı istiyor

Alanyaspor'da bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig takımlarının da transfer hedefi haline gelen Anastasios Bakasetas, son olarak Lazio'nun listesine girdi.

İtalyan basınının haberine göre Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare, Bakasetas transferi için Alanyaspor ile girişimlerde bulunacak. Lazio'nun Yunan futbolcu için 4 milyon euroyu gözden çıkarttığı belirtiliyor.

700 BİN EUROYA GELMİŞTİ

27 yaşındaki futbolcu, sezon başında 700 bin euro karşılığında Alanyaspor'a transfer olmuştu. Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkarken 14 gol ve 8 asist üretmişti.