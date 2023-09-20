Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol - Son Dakika

Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol

Lazio\'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol
Son Güncelleme: 20.09.2023 00:37

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ve Atletico Madrid karşılaştı. Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'in 29. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak, Lazio'ya beraberliği getiren gol 90+5. dakikada kalecisi Ivan Provedel'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Lazio ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya damga vuran gol 90+5. dakikada Lazio kalecisi Ivan Provedel'den geldi.

İLK YARI ATLETICO MADRID'İN

Atletico Madrid, 29. dakikada Pablo Barrios Rivas ile öne geçti. Maçta son anlara da üstün giren Atletico, 90+5'te neye uğradığını şaşırdı.

PROVEDEL'DEN SON SANİYE GOLÜ

Lazio'ya 1 puanı getiren gol, kaleci Ivan Provedel'den geldi. 90+5'te yapılan ortaya şahane bir kafa vuruşu yapan Provedel'den attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

GELECEK HAFTA

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Bu sonucun ardından iki takım da gruplara birer puanla başladı. Atletico Madrid, ikinci maçta sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Lazio, Celtic deplasmanına gidecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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SON DAKİKA: Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol - Son Dakika
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