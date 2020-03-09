Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro... - Son Dakika
Son Dakika Spor Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro... - Son Dakika Spor

Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro...

6 saat önce

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriqi'nin performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro....

Lazio'dan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e kanca! 20 milyon euro..., System.String[]

Corriere dello Sport'un haberine göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare'nin Muriqi'nin performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro....


SEZON SONUNDA PAZARLIK VAR


Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve aklıcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriqi için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.


Vedat Muriqi için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı


Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı(Sporx)


Fenerbahçe, Chelsea, Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:36 
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