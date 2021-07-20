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Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı - Son Dakika

Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı

20.07.2021 17:47
Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı, System.String[]

Lazio, faşist görüşleriyle bilinen bir taraftar grubunun, takımın yeni transferi Elseid Hysaj'ın ülkede faşizme karşı direniş marşı olarak bilinen Bella Ciao'ı söylemesine gösterdiği sert tepki karşısında oyuncusuna sahip çıktı. Faşist taraftar grubunun, Roma'da bir caddeye, "Solucan Hysaj, Lazio faşisttir" yazılı pankart asması, kulübün sert tepki göstermesine yol açtı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Lazio, Elseid Hysaj'a yönelik utanç verici pankartı şiddetle kınıyor" denildi.

27 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Hysaj'ın, İkinci Dünya Savaşı yıllarında faşizm karşıtı "partizan" olarak bilinen grupların marşı "Bella Ciao"ı söylediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, Lazio takımının aşırı sağcı faşist görüşleriyle bilinen fanatik grubunun tepkisini çekti.

"SOLUCAN HYSAJ, LAZIO FAŞİSTTİR"

Hysaj'ın görüntülerine sosyal medyadaki tepkiler üzerine Lazio kulübünden dün yapılan ilk açıklamada, olayın gayrı resmi bir ortamda yaşandığına dikkat çekilerek, oyuncunun ve kulübün siyasi konulara alet edilmemesi ve konunun, hazırlık kampını olumsuz etkilememesi gerektiği belirtildi. Bu açıklamanın ardından söz konusu fanatik faşist taraftar grubunun, dün akşam saatlerinde Roma'da bir caddeye, "Solucan Hysaj, Lazio faşisttir" yazılı pankart asması, bu defa kulübün sert tepki göstermesine yol açtı.

"UTANÇ VERİCİ PANKARTI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Lazio kulübü bugün yaptığı açıklamada, "Lazio Spor Kulübü, oyuncu Elseid Hysaj'a yönelik utanç verici pankartı şiddetle kınıyor. Bu, bu türün ilk örneği değil. Sporun değerlerini inkar edenlerin asla yanında olmayacağız. Son haftalarda sezon öncesi hazırlık kampımıza katılan oyuncumuz ve diğer tüm oyuncularımızın yanındayız. Takıma, tüm Lazio taraftarlarına ve kulübe zarar veren bu hadiseyi, siyasi amaçlarla kullanmak isteyenlerle aramıza net şekilde mesafe koyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı

Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı - Son Dakika Spor


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