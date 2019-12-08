Son Dakika Haberleri: Lazio, Juventus'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı
Son Dakika Spor Lazio, Juventus'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı - Son Dakika Spor

Lazio, Juventus'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Lazio, konuk ettiği Juventus'u 3-1 yendi.

Lazio, Juventus'a bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Lazio, konuk ettiği Juventus'u 3-1 yendi.


Olimpiyat Stadı'nda oynanan haftanın önemli maçını hakem Michael Fabbri yönetti.


Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi Lazio, ani hücumlarla gol ararken, Juventus ise organize ataklarla rakibine yüklendi.


25. dakikada sağ kanattan gelişen Juventus atağında Bentancur'un, sağdan ortaladığı topu Cristano Ronaldo, kale önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.


45+1.dakikada Lazio kazandığı köşe vuruşunda Luis Alberto topu soldan ortalarken, iyi yükselen Luiz Felipe kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşmada ilk yarı gollü beraberlikle sona erdi.

Maçın 69. dakikasında ani gelişen Lazio atağını faulle durduran Juan Cuadrado, hakem Fabbri'den önce sarı kart gördü ardından VAR yardımıyla hakem Fabbri, karar değiştirip Cuadrado'ya kırmızı kart gösterdi ve Juventus, 10 kişi kaldı.

74. dakikada Luis Alberto'nun pasında Milinkovic Savic, ev sahibi Lazio'yu 2-1 öne geçirdi.


77. dakikada Juventus kalecisi Tomasz Szczesny'nin Carlos Correa'yı ceza sahası içinde düşürmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Szczesny, Immobile'nin kullandığı penaltı vuruşunda topu kurtardı.


Karşılaşmanın son anlarında yine hızlı gelişen Lazio atağında, Felipe Caicedo farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

Lazio, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Juventus'u 3-1 yenerek, siyah-beyazlı takıma bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, lider Inter ile aradaki puan farkını da 5'e indirdi.

Juventus ise dün puan kaybeden Inter'in ardından Lazio'yu yenip lider olma fırsatını değerlendiremedi ve 36 puanla 2. sırada kaldı.

Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral bu maçta görev almadı.

İtalya Serie A, Juventus, Lazio, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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