Fatih Terim: "Stratejik bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçından sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa'da lider olmayı özlemişiz, birinci maç da olsa. Stratejik bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marcao ve Nelsson'un iyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Nelsson'un sağ tarafta daha iyi oynadığı çok açık. Luyndama, Alparslan, Nelsson ve Marcao ile bu seneye tamamlayacağız. Her biri çok iyi işler yapacak oyuncular" dedi.

Şans diye bir şeyin hayatında olmadığını söyleyen Terim, "Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. Gole çok yaklaştık. Başka türlü gol bulabilirdik. Hatta daha fazla da olabilirdik. O gün yediğimiz gollerde, futbolda bu da var demiştik. Bugünü bir şansa, şans golüne bağlamak yanlış olur. Galatasaray bugün sahanın içerisinde İtalya'nın en iyi takımlarından olan Lazio'yu kalesinden oyun kurarak, oyun üstünlüğünü sahada ortaya koyan bir takımdı. Biz bir defa pres ile başlamadık baskı ile başladık. Oyun çıkmalarını, oyunu kurmalarını önledik. Zaman zaman da dar alan çok pres yaptık ve rakibimizi hataya zorladık. Hakkı olanın bir şekilde kazandığını söylersek daha doğru olur" diye konuştu.

Blok halinde oynamalarının nedeninin rakibe alan vermedikleri ve bütün halinde oynadıklarından dolayı olduğu ifade eden deneyimli teknik adam, "Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Öne geçtiğimizde, baskı yaptıklarında taviz vermedik. Zaman zaman bazı oyuncularımızın bu gibi durumlarda yaptığı hatalarda canımız yansa da devam 6 ve 8'i kontrol etme stratejisi bizim açımızdan doğru hamleydi. Bu genç bir takım her geçen gün daha da tecrübeli olacak. Sette daha sabırlı olmayız. Tercih hatalarını daha az yapmalıyız. Bugün felsefemiz hiç değişmeyecek. Biz hücum devamlılığını mutlak Türkiye liginde de, burada da daha iyi yapacağız önümüzdeki günlerde. O ancak rakibi planlı bir çıkışa zorlamaya hata yapmaya zorlar. O yüzden hücum sürekliliği bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Stratejik bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim"

Sahalarında taraftarların yaptığı atmosferi özlediklerini söyleyen Terim, "Maç içerisinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve daha iyi işler çıkıyor. Bazı baskıda, benim gibi taraftar da onu özlemiş. Çok etkileri oldu. Ali Sami Yen'deki birçok başarımız, zaferimize oynanan oyunla seyircinin birleştiği andaki oyun kalitesinin, moral yükseltisinin çok yüksek olduğu görülüyor. Bugün çok mutlu etti. Avrupa'da lider olmayı özlemişiz, birinci maç da olsa. Stratejik bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Gelişirken bu galibiyetlerin çok önemi var"

Her geçen gün gelişeceklerini ifade eden başarılı teknik adam, "Büyük bir bölümü 20, 21 ve 22 yaşında. Bazılar yeni yurt dışında ikamet ediyor. Gelişirken bu galibiyetlerin çok önemi var. Güven ortamının oluşmasında büyük bir önemi var galibiyetlerin. Kendilerine güveni gelecek, hata yapmaktan korkmayacaklar. Her geçen gün o tecrübe kendilerine hayatları boyunca yardım konusunda bir unsur olacak. Bugün mücadeleyi en iyi şekilde verdiler. En iyi şekilde oyunu oynadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kendisi için söylediklerinden dolayı gurur duyduğunu belirten Terim, onun da çok değerli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

İtalya'nın kendisinin ikinci vatanı olduğunu belirten Fatih Terim, şu anda Galatasaray'da olduğunu, başkanla ile güzel bir projeye başladıklarını, şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"İnşallah hep beraber makası kapatacağız"

Galibiyetin güzel olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Dün akşam eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam programa baksam, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün ne kadar haklı olduğum oraya çıktı. Çok zevkli bir maçtı. Bunun devamlılığı ülke adına hepimize adına çok önemli. Bu oyunu devam ettirmemiz önemli. Oyuncularımız da genç olmanın bazen sıkıntıları var. Onları aşabilirsek daha iyi bir takım olacağız. İnşallah hep beraber makası da kapatacağız. Kolay değil" açıklamasında bulundu.

Türk Milli Takımı'na layık birçok Türk hocanın olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe, bütün başarıları onlar elde etmiştir. Arkadaşlarıma haksızlık edilmesini istemem. Milli Takım'ın etrafında hepimiz olacağız. Oyuncuları en iyi şekilde hazırlayacağız. Türk hoca bugün çok da önemli hocalarımız vardır. Hepsi de iyi hizmetler vermiştir" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu Sacha Boey'in durumu hakkında bilgi veren Terim, "3-4 hafta demişti Doktor Yener İnce. Bir, iki haftası geçti. İnşallah en kısa zaman da döner. Yedlin de iyi gidiyor. İkisinin de hazır olmasını da isterim" dedi. - İSTANBUL