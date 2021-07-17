Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu

Lazio'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İtalyan ekibinin taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanına teknik direktör Maurizio Sarri'nin Muriqi için taraftarla karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu.

"SENİ BURADAN GÖNDERİRİM"

Bir taraftarın Vedat Muriqi'ye eleştirilerde bulunması üzerine saha kenarına gelen Maurizio Sarri, taraftara uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!" ifadelerini kullandı. Sarri'nin bu sözlerinin üzerine birçok taraftar kendisine alkışlarla destek verdi.