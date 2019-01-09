Son Dakika Haberleri: Laziolu Taraftarların Kutlamasında Olay

Laziolu Taraftarların Kutlamasında Olay

1 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'nın takımı olan Lazio'nun kuruluşunun 119. yıl dönümü dolayısıyla dün gece yapılan taraftar kutlamasında, olaylar yaşandı.

Laziolu Taraftarların Kutlamasında Olay, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'nın takımı olan Lazio'nun kuruluşunun 119. yıl dönümü dolayısıyla dün gece yapılan taraftar kutlamasında, olaylar yaşandı.

Laziolu taraftarlar ile polis ekipleri arasında çıkan arbedelerde 8 polisin yaralandığı bildirildi. Olaylar nedeniyle 1 taraftar gözaltına alınırken, 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma'nın Liberta Meydanı'nda dün gece toplanan Laziolu taraftarlar, kulübün 119. kuruluş yıl dönümü için kutlama yaptı. Sayıları yaklaşık 2 bin 500 olan Laziolu taraftarlar, güvenlik koridoru oluşturan İtalyan polisine şişe ve yabancı maddeler atmaya başladı ve polis de göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ile karşılık verdi.

Roma Savcılığının olaylarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Lazio, İtalya, Roma, Spor
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