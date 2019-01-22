Lazkiye'de Bomba Yüklü Araç İnfilak Etti
56 dakika önce
- Lazkiye'de bomba yüklü araç infilak ettiLAZKİYE - Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- Lazkiye
'de bomba yüklü araç infilak etti
LAZKİYE - Suriye
'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Bombalı aracın sürücüsünün öldüğü açıklandı.
Lazkiye kentinin Hammam Meydanında bugün bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre patlamada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aracı kullanan şahsın öldüğü bildirildi.
Açıklamada, güvenlik birimlerinin aynı bölgede teröristlerin yerleştirdikleri ikinci bir bomba düzeneğini patlamadan önce güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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