Son Dakika Haberleri: Lazkiye'de Bomba Yüklü Araç İnfilak Etti

Lazkiye'de Bomba Yüklü Araç İnfilak Etti

56 dakika önce

- Lazkiye'de bomba yüklü araç infilak ettiLAZKİYE - Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

- Lazkiye'de bomba yüklü araç infilak etti

LAZKİYE - Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Bombalı aracın sürücüsünün öldüğü açıklandı.
Lazkiye kentinin Hammam Meydanında bugün bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre patlamada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aracı kullanan şahsın öldüğü bildirildi.
Açıklamada, güvenlik birimlerinin aynı bölgede teröristlerin yerleştirdikleri ikinci bir bomba düzeneğini patlamadan önce güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Suriye, Lazkiye, Güncel
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