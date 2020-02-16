LC Waikiki, 1000'inci mağazasını Kiev'de açtı - Son Dakika

LC Waikiki, 1000'inci mağazasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, 3 kıtada 47 ülkede 307 farklı şehirde hizmet vererek farklı pazarlarda, farklı kültürlere ulaşmayı başaran LC Waikiki, "İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" misyonuyla dünyadaki büyümesini "güçlü adımlarla" sürdürüyor.

Marka, 2009 yılında ilk olarak Romanya'da başladığı yurt dışı yatırımlarına, bu yılın ilk çeyreğinde 1000'inci mağazasını açarak önemli bir halka daha ekledi.

Kiev River Mall'da hizmete giren 1000'inci mağaza, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve çok sayıda misafirin katıldığı bir törenle açıldı.

LC Wakiki, Ukrayna'da 18 şehirde 35 mağazasıyla ve 1000 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırım maliyeti 1 milyon dolar olan ve 40 personelin görev yapacağı River Mall'daki iki katlı yeni mağaza, 1880 metrekare alanıyla ülkedeki en büyük mağaza olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, markalarıyla ilk yola çıktıklarında kendilerine "İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" şeklinde bir misyon belirlediklerini, ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda, farklı kültürlerle buluşturarak ülke sınırlarının ötesine taşıma hedefi koyduklarını belirtti.

Her kesimden, her yaş grubundan, herkesin tarzına ve bütçesine uygun, kaliteli ve aynı zamanda giysi güvenliği ilkeleriyle üretilen ürünler sunmayı müşterilerine taahhüt ettiklerini aktaran Küçük, LC Waikiki markasının vizyonunu ise "2023'te Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak" şeklinde belirlediklerini kaydetti.

"Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduk"

Vahap Küçük, "Bu vizyona giden yolda, temel değerlerimizi oluşturduk; derinlemesine uzmanlaşacağız, müşteri odaklı çalışacağız ve tüm zorluklara meydan okuyarak birlikte başaracağız' dedik. İnanıyoruz ki bir ülkenin en önemli değeri küresel markalarıdır. Bu nedenle dünyada markalaşmak bizim için en başından beri çok önemliydi. Türkiye'de yabancı markalarla rekabetin kurallarını öğrendikten sonra 2009 yılında ilk mağazamızı Romanya'da açtık. O tarihten bu yana emin adımlarla ilerleyerek birçok ülkeye girdik. Önce yakın coğrafyalara açılarak deneyim kazandık. Sonra Asya ve Afrika kıtası gibi uzak pazarlara açılmaya karar verdik. Bugün 3 kıtada 47 ülkede ülkemizi gururla temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2018'de başlayıp 2019'un ortalarına kadar devam eden, ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ancak geçen yılın ikinci yarısında ekonomideki pozitif toparlanmayı gördük. Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken yurt dışı yatırımlarımızı hızlandırma yönünde karar aldık. Yılı 21,2 milyar TL ciro ile yüzde 30 büyüme ile kapattık. 2019'da ihracat hedefimizi beklediğimiz düzeyde gerçekleştirdik. Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduk. 2018 yılında 914 olan mağaza sayımız bugün itibarıyla 1000'e ulaştı. 2018 yılında 43 olan ülke sayımızı, Hırvatistan, Kongo, Filistin ve Malta ile 2019 yılında 47'ye çıkardık. 1 milyon 500 bin olan mağaza metrekaremizi de 2019 yılında 1 milyon 700 bine yükselttik.

Dijitalleşen dünyada online satışın payı kuşkusuz çok büyük. Biz de e-ticarette 2018 yılında 313 milyon TL olan ciromuzu, 2019 yılında yüzde 112 büyüme ile 663 milyon TL'ye çıkardık. Elbette bizi bu başarıya taşıyan en önemli gücümüz, çalışanlarımız. 2019 yılında 4 bin 500 yeni istihdam sağlayarak bu yıl çalışan sayımızı 47 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz"

-"2019 yılında ülkemize sağladığımız döviz miktarı toplam 873 milyon dolar"

LC Waikiki olarak iftihar ettikleri 4 konu başlığı olduğunu aktaran Küçük, "Sağladığımız istihdam, ödediğimiz vergi,ülkemize kazandırdığımız döviz ve sosyal sorumluluk... Şahsen benim de en fazla gurur duyduğum konular bunlardır." ifadelerini kullandı.

Küçük, 2019 yılında toplam 740 milyon TL vergi ödemesi yaptıklarını bildirdi. Kurumlar Vergisi sıralamasında 2017 yılında 17'nci iken, 2018 sıralamasında 15'inciliğe yükseldiklerini aktaran Küçük, "Bizleri en fazla mutlu eden bir diğer önemli husus da ülkemize kazandırdığımız döviz. 2019 yılında ülkemize sağladığımız döviz miktarı toplam 873 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise tüm bu rakamların ötesine geçerek yeni adımlar atacağız ve 2023 strateji haritamıza göre yurt içinde ve dışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimizle, fabrikalarımızla, tedarikçilerimizle birlikte bize bu yolculukta eşlik eden tüm ekosisteme, dokunduğumuz insan sayısına baktığımızda, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ulaşan büyük bir aile olduğumuzu görmekten çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Peru'da mağaza açacağız"

Vahap Küçük, bu yıl yeni ülkeleri test etmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru'da mağazamızı açacağız. Afrika'da Zambiya, Fildişi Sahili, Gana, Angola ve Senegal; Avrupa'da Macaristan, Asya'da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. 2020 yılında Güney Amerika ile 4'üncü kıtaya gireceğiz. 9 yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Böylece 2020'de 4 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve 1125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da toplam mağaza alanımızın 1 milyon 950 bin metrekareye ulaşması anlamına geliyor. Bunların yanı sıra alt markalarımız olarak adlandırdığımız LCW Dream ve LCW Home mağazalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl 1 milyar dolar tutarında markalı ihracat hedefimiz bulunuyor."

Küçük, LC Waikiki'nin 2020 yol haritası ve hedeflerine ilişkin de, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında ülke olarak her alanda çok güçlü hedeflerimiz var. LC Waikiki olarak biz de buradan kendimize milli bir ödev çıkarttık ve 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olma vizyonumuzu ortaya koyduk. 2023'te yurt dışında 1000, yurt içinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam 1500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 vizyonu, aynı zamanda bizim için sosyal sorumluluk, müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sürdürülebilir yasal mevzuat demek. Ülkemizle, ekosistemimizle birlikte büyürsek, rakamlarla ifade ettiğimiz tüm başarılarımızın daha da anlamlı olacağına inanıyoruz. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde 2020 yılında yaklaşık yüzde 32 büyüme ile ciromuzu 28 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakamlarla LC Waikiki

Verilen bilgiye göre, LC Waikiki'de yurt içinde dakikada 1539 ürün, yurt dışında dakikada 730, e-ticarette ise dakikada 33 ürün satılıyor. Toplamda dakikada 2 bin 302 ürün alıcı buluyor. Yurt içinde 10 milyon, yurt dışında 5 milyon olmak üzere 2019 yılında haftada toplam 15 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Mağazalara gelen her 4 kişiden biri alışveriş yapıyor.

2019'da satılan toplam ürün adedi yaklaşık 514 milyon oldu ve 57 bin model tasarlandı.

3 kıtada 33 ülkede e-ticaret yapan LC Waikiki, 13 dilde hizmet veriyor. Markanın e-ticaret cirosunun yüzde 10'u yurt dışından, yüzde 90'ı yurt içinden geliyor. e-ticarette 2019 yılında toplam satılan ürün adedi 20,5 milyon adet oldu.

Markanın e-ticaret 2020 yılı ciro hedefi 1,4 milyar TL ve büyüme hedefi yüzde 115 olurken, e-ticaretin 2020 yılında yeni gireceği ülkeler Gürcistan ve Güney Afrika olarak belirlendi.