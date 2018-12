Aleyna KESKİN Emre KOLTUK TRABZON- DHA HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 8'ncisi Trabzon 'da gerçekleştirildi. Türkiye 'nin farklı kentlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt 'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 8'nci durağı Trabzon oldu. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Şirin Seçkin, LC Waikiki reklam yüzü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'Mutluluğun Temeli Çocuk' üzerine açıklamalarda bulundu.'SAĞLIKLI KUŞAKLAR YETİŞTİREBİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'Projeyle ilgili bilgi veren Ömür Kurt, çıkış noktalarının '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' olduğunu söyledi. Kurt, 'Bir anne babanın çocuk yapmaya karar vermesinden 6 yaşını bitirinceye kadar olan çocuk gelişimini konu alan bir kitap. LC Waikiki markası aile buluşmaları gerçekleştirirken bu kitaptan faydalanmak istedi. Biz de kendi uzmanlarımızla birlikte halkımızın çok kolay şekilde bilgi edinebilecek olduğu ortamlar oluşturup buluşmalarını sağlıyoruz. Bu nedenle uzamlarla konuşalım, onlar bize nasıl olması gerektiğini anlatsınlar, biz de bunu toplumuzla paylaşalım ki sağlıklı kuşaklar yetiştirebilelim düşüncesiyle yola çıktık. Aynı zamanda onlara bu kitabı armağan ettik. Bir çocuğun mutlu bir şekilde büyüyebilmesinin onun gelecekte hayatını nasıl etkileyeceği konusundan, gerçekten sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmek için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Uzmanlarımız vatandaşın sorularını yanıtlıyor. Her şehrin başka dinamikleri ve çocuk yetiştirme kültürü var. Çocuk yetirirken geleneksel yöntemleri kullanıyoruz. Çocukları birey olarak kabul edip öyle yaklaşmak gerekiyor' diye konuştu.'AİLELERDEN ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ'Projenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç da Çıkış noktamız '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' adlı kitap oldu. Kitapta yer alan değerli uzmanlarla birlikte 200 adımda çocuk yetiştirmenin püf noktalarını katılımcılarla paylaşıyoruz. 12 şehirde bir yıl boyunca sürecek, topluma fayda sağlayacak olan bir projeye imza atmak istedik. 8'inci durağımız Trabzon. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Aileler çok ilgi gösteriyor. LC Waikiki hem ürün güvenliği hem de kalitesi ile birlikte tüketicilerimiz sevgisini kazanmış olan bir marka. Bir de böyle bir proje ile yaptığımız ziyaretler halkla buluşmamızı sağlıyor. Her ziyarette farklı bir konu başlığı ve uzman katılımı ile soruları cevaplıyor ve daha iyi nesiller için adım atıyoruz şeklinde konuştu.'50 KİŞİYE 50 TL'LİK HEDİYE ÇEKİ'LC Waikiki'nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Trabzon buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilerek, 50 şanslı aileye LC Waikiki'den 50 TL'lik hediye çeki armağan edildi.12 ŞEHİR, 12 KONFERANSLC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul Eskişehir , Trabzon, Kars Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalarda aileler, Ender Saraç Üstün Dökmen , Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek , Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu , Yıldız Dilek Ertürk Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.