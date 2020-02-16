LC Waikiki bininci mağazasını Kiev'de açtı

Türkiye'de tekstil dünyasının önde gelen firmalarından olan LC Waikiki, bininci mağazasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı. LC Waikiki, 2020'de 4 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve bin 125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor. Böylece toplam mağaza alanı 1 milyon 950 bin metrekareye ulaşacak.



Dünyada ve Türkiye'de büyüme yolculuğuna devam eden LC Waikiki, bininci mağazasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı. Kiev River Mall'daki mağazanın açılışına, LC Waikiki Uluslararası Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Burç Korkmazlar, Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt katıldı.



LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük açılışta yaptığı konuşmada, bugün 3 kıtada 47 ülkede, 307 farklı şehirde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "2023 yılına kadar Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefledikleri söyledi. Küçük, "Bugün dünyada bin mağazaya ulaşmaktan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bir ülkenin en önemli değeri küresel markalarıdır. Türkiye'nin global marka elçisi olarak, başarımızı ciro büyüklüğünden ziyade memleketimize kazandırdıklarımızla ölçmeyi daha önemli buluyoruz. LC Waikiki olarak iftihar ettiğimiz 4 konu başlığı var: Sağladığımız istihdam, ödediğimiz vergi, ülkemize kazandırdığımız döviz ve sosyal sorumluluk. Şahsen benim en fazla gurur duyduğum konular bunlardır" dedi.



"Bugün 3 kıtada 47 ülkede ülkemizi gururla temsil ediyoruz"



Markanın global yolculuğu ve bininci mağazası hakkında değerlendirmelerde bulunan Küçük, "Markamızla ilk yola çıktığımızda kendimize 'İyi Giyinmek Herkesin Hakkı' şeklinde bir misyon belirlemiştik. Ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda, farklı kültürlerle buluşturarak ülke sınırlarımızın ötesine taşıma hedefi koymuştuk. Her kesimden, her yaş grubundan, herkesin tarzına ve bütçesine uygun, kaliteli ve aynı zamanda giysi güvenliği ilkeleriyle üretilen ürünler sunmayı müşterilerimize taahhüt ettik. LC Waikiki markasının vizyonunu ise 2023'te 'Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak' şeklinde belirledik. Bu vizyona giden yolda, temel değerlerimizi oluşturduk: Derinlemesine uzmanlaşacağız, müşteri odaklı çalışacağız ve tüm zorluklara meydan okuyarak birlikte başaracağız, dedik. İnanıyoruz ki bir ülkenin en önemli değeri küresel markalarıdır. Bu nedenle dünyada markalaşmak bizim için en başından beri çok önemliydi. Türkiye'de yabancı markalarla rekabetin kurallarını öğrendikten sonra 2009 yılında ilk mağazamızı Romanya'da açtık. O tarihten bu yana emin adımlarla ilerleyerek birçok ülkeye girdik; önce yakın coğrafyalara açılarak deneyim kazandık. Sonra Asya ve Afrika kıtası gibi uzak pazarlara açılmaya karar verdik. Bugün 3 kıtada 47 ülkede ülkemizi gururla temsil ediyoruz" dedi.



"Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduk"



2019 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Küçük, şu bilgileri verdi:



"Sizin de bildiğiniz gibi, 2018'de başlayıp 2019'un ortalarına kadar devam eden, ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşandı. Ancak geçen yılın ikinci yarısında ekonomideki pozitif toparlanmayı gördük. Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken yurt dışı yatırımlarımızı hızlandırma yönünde karar aldık. Yılı 21.2 milyar TL ciro ile yüzde 30 büyüme ile kapadık. 2019'da ihracat hedefimizi beklediğimiz düzeyde gerçekleştirdik. Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduk. 2018 yılında 914 olan mağaza sayımız bugün itibariyle bine ulaştı. 2018 yılında 43 olan ülke sayımızı, Hırvatistan, Kongo, Filistin ve Malta ile 2019 yılında 47'ye çıkardık. 1 milyon 500 bin olan mağaza metrekaremizi de 2019 yılında 1 milyon 700 bine yükselttik. Dijitalleşen dünyada online satışın payı kuşkusuz çok büyük. Biz de e-ticarette 2018 yılında 313 milyon TL olan ciromuzu 2019 yılında yüzde 112 büyüme ile 663 milyon TL'ye çıkardık. Elbette bizi bu başarıya taşıyan en önemli gücümüz, çalışanlarımız. 2019 yılında 4.500 yeni istihdam sağlayarak bu yıl çalışan sayımızı 47 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz."



"1 Milyon Kişilik Büyük Bir Aileyiz"



"LC Waikiki olarak iftihar ettiğimiz 4 konu başlığı var: Sağladığımız istihdam, ödediğimiz vergi ülkemize kazandırdığımız döviz ve sosyal sorumluluk. Şahsen bu benim de en fazla gurur duyduğum konular bunlardır" diyen Küçük, şunları söyledi:



"2019 yılında toplam 740 milyon TL vergi ödemesi yaptık. Kurumlar Vergisi sıralamasında 2017 yılında 17. iken, 2018 sıralamasında 15.'liğe yükseldik. Bizleri en fazla mutlu eden bir diğer önemli husus da ülkemize kazandırdığımız döviz. 2019 yılında ülkemize sağladığımız döviz miktarı toplam 873 milyon USD olarak gerçekleşti. Bu yıl ise tüm bu rakamların ötesine geçerek yeni adımlar atacağız ve 2023 strateji haritamıza göre yurtiçinde ve yurtdışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimizle, fabrikalarımızla, tedarikçilerimizle birlikte bize bu yolculukta eşlik eden tüm ekosisteme, dokunduğumuz insan sayısına baktığımızda, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ulaşan büyük bir aile olduğumuzu görmekten çok mutluyuz."



Bu yıl yeni ülkeleri test etmeye devam edeceklerini belirten Küçük, "Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru'da mağazamızı açacağız. Afrika'da Zambiya, Fildişi Sahilleri, Gana, Angola ve Senegal; Avrupa'da Macaristan, Asya'da ise Moğolistan ve Türkmenistan gibi yeni ülkelere giriş yapacağız. 2020 yılında Güney Amerika ile 4. kıtaya gireceğiz. 9 yeni ülke ile yurt içinde 15, yurt dışında 115 olmak üzere toplam 130 yeni mağaza açacağız. Böylece 2020'de 4 kıtada 56 ülkede faaliyet göstermeyi ve bin 125 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da toplam mağaza alanımızın 1 milyon 950 bin metrekareye ulaşması anlamına geliyor. Bunların yanı sıra alt markalarımız olarak adlandırdığımız LCW Dream ve LCW Home mağazalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl, 1 milyar USD tutarında markalı ihracat hedefimiz bulunuyor" dedi.



"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülke olarak her alanda çok güçlü hedeflerimiz var"



Küçük, LC Waikiki'nin 2020 yol haritası ve hedefleri hakkında şu bilgileri verdi:



"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülke olarak her alanda çok güçlü hedeflerimiz var. LC Waikiki olarak biz de buradan kendimize milli bir ödev çıkarttık ve 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olma vizyonumuzu ortaya koyduk. 2023'te yurtdışında bin, yurtiçinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam bin 500 mağazaya ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 vizyonu, aynı zamanda bizim için sosyal sorumluluk, müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sürdürülebilir yasal mevzuat demek. Ülkemizle, ekosistemimizle birlikte büyürsek, rakamlarla ifade ettiğimiz tüm başarılarımızın daha da anlamlı olacağına inanıyoruz. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde 2020 yılında yaklaşık yüzde 32 büyüme ile ciromuzu 28 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz."



Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ise, "Türkiye ve Ukrayna her alanda çok önemli iki stratejik ortak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya kısa süre önce yaptığı ziyarette de ifade ettiği gibi 5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bugün ki açılışta bu hedefimize ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.



Konuşmaların ardından LC Waikiki yöneticileri kurdele keserek, bininci mağazanın açılışını gerçekleştirdi. LC Wakiki, Ukrayna'da 18 şehirde 35 mağazasıyla ve bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yatırım maliyeti 1 milyon USD olan ve 40 personelin görev yapacağı River Mall'daki iki katlı yeni mağaza, bin 880 metrekare alanıyla ülkedeki en büyük mağaza olacak. - KİEV